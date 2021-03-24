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В России хотят индексировать пенсии старшим по домам

В России хотят индексировать пенсии старшим по домам

Тема пенсий в России не теряет актуальности, особенно в непростой период восстановления экономики от кризиса из-за пандемии коронавируса. С новой инициативой выступил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин.
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В большинстве случаев главами советов многоквартирных домов являются пенсионеры. А в нашей стране работающим гражданам индексация выплат по старости не положена. Теперь им решили провести индексацию пенсий.

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Предлагается освободить старших по домам от уплаты страховых взносов в социальные фонды, передает Life.ru. Тогда не будет оснований считать их работающими пенсионерами. Инициативу одобрил первый замглавы Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

Сейчас в ряде случаев управляющие компании выплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах". Ситуацию намерены в корне изменить, чтобы все было законно.

Отметим, сегодня средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Ранее гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов рассказал, на что можно рассчитывать в 2021 году.

Как писали "Дни.ру", в текущем году государством предусмотрены обязательные надбавки к пенсиям в России. При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 09:09 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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