В России хотят индексировать пенсии старшим по домам

В большинстве случаев главами советов многоквартирных домов являются пенсионеры. А в нашей стране работающим гражданам индексация выплат по старости не положена. Теперь им решили провести индексацию пенсий.
Предлагается освободить старших по домам от уплаты страховых взносов в социальные фонды, передает Life.ru. Тогда не будет оснований считать их работающими пенсионерами. Инициативу одобрил первый замглавы Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.
Сейчас в ряде случаев управляющие компании выплачивают старшим по домам "зарплаты в конвертах". Ситуацию намерены в корне изменить, чтобы все было законно.
Отметим, сегодня средний размер пенсии в России равен 10 183 рублям. Ранее гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов рассказал, на что можно рассчитывать в 2021 году.
Как писали "Дни.ру", в текущем году государством предусмотрены обязательные надбавки к пенсиям в России. При этом выплат больше положенного, как в прошлом году, ждать не стоит.
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