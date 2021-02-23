Минтруд планирует помочь ряду работников выйти на пенсию досрочно

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили расширить список работ, которые дают право на досрочную пенсию. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен.

Минтруд предложил включить в такие списки периоды профобучения и дополнительного профобразования работников, которые являются условием выполнения определенных видов деятельности. Отмечается, что в эти периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, однако за ними они сохраняются. Работодатели продолжают отчислять за сотрудников, находящихся на обучении, взносы во внебюджетные фонды.

В настоящий момент уйти на заслуженный отдых могут граждане с определенной выслугой лет: например, педагоги, врачи, сотрудники общественного транспорта, шахтеры, спасатели и жители Севера. В стаж работы, который дает право выйти на пенсию досрочно, включаются периоды деятельности в течение полного рабочего дня, а также получения пособия по соцстрахованию в период временной нетрудоспособности и ежегодные периоды основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Помимо этого, существуют особые обстоятельства. Например, период перевода беременных женщин с работы, которая дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Напомним, ранее стало известно, что в России расширят список получающих надбавки пенсионеров. Президент Владимир Путин одобрил идею сохранения дополнительных выплат для тех, кто сменил место жительства.