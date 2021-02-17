Россияне могут остаться без пенсий к 2030 году – экономист

Уже через девять лет Пенсионный фонд России может столкнуться с нехваткой денежных средств для выплат пенсионерам. Так считает финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин.

Несмотря на повышение пенсионного возраста, к 2030 году будет равное количество пенсионеров и работающих граждан, ведь продолжительность жизни все равно увеличивается. Выплаты будут снижаться, поскольку некому будет делать начисления, пояснил экономист.

Мол, поэтому в ход пойдет федеральный бюджет. Это, в свою очередь, повлечет за собой сокращение пособия, потому что стоимость пенсионного балла каждый год определяют власти.

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Татьяна Омельчук не разделяет мнения аналитика Виталия Калугина. Она отметила, что в любом случае взносы в пенсионную систему не прекратятся, а значит, и пособие будут выплачивать.

"Ухудшение ситуации не предполагалось", – успокоила Татьяна Геннадиевна.

По словам Омельчук, каким бы ни было соотношение пенсионеров и работающих граждан, коллапса нет. Она считает, что количество получателей пенсий с каждым годом будет уменьшаться из-за повышения пенсионного возраста, пишет URA.RU. Напомним, в 2021 году уйти на заслуженный отдых женщинам можно в 56,5 года, а мужчинам – в 61,5 года.