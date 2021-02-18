Володин рассказал о преимуществах единой цифровой платформы занятости

Пандемия коронавируса продемонстрировала важность развития электронного формата услуг, сказал председатель ГД. "Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей", – уверен Володин.
Инициатива повысит качество работы служб занятости. Справки для постановки на учет и назначения пособия будут предоставлять автоматически, уточнил спикер.
Это снизит уровень безработицы, создаст единый и прозрачный рынок труда, что особенно важно для молодежи, людей с ограниченными возможностями и граждан предпенсионного возраста, подчеркнул Володин. По словам спикера, парламентарии обсудят инициативу с работодателями, экспертами и профсоюзами.
Согласно законопроекту, дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Работодатели со штатом сотрудников более 25 человек станут размещать информацию о рабочих местах на цифровой платформе.
Инициатива предусматривает новые возможности для пенсионеров. Граждане старшего возраста смогут пройти профессиональное обучение по месту жительства или пребывания.
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