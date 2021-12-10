Умер продюсер Рудинштейн Интрига "Евровидения-2022" Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны
Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
партнеры
Пятница
10 декабря
Лента новостей
21:20
Жена раскрыла подробности о психическом состоянии Байдена
21:08
Экономист назвал отличительные черты финансовой пирамиды
20:57
Диетологи назвали самые опасные пищевые привычки
20:45
Гузеева призналась в любви к маленьким мужским достоинствам
20:29
Диетолог предупредила россиян о вреде доедания новогодних салатов
20:17
"Это будет смешно": журналист Синельников о получении украинцами российского гражданства
20:08
Элджей отсудил деньги после развода
20:03
Доктор наук назвал главные причины подорожания продуктов в России
19:54
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
19:38
Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего и остался чемпионом мира по шахматам
19:27
"Это моя что ли проблема?": Самбурская ополчилась на бедных мужчин
19:03
"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
19:00
Академик РАН Кизяев погиб в ДТП в Москве при попытке помочь потерпевшим в аварии
18:50
Звезда сериала "Рассказ служанки" родила и уже показала волосатого малыша
18:44
Не может похудеть: заплывшая пышка Бузова взорвалась из-за критики
18:31
Испанские полицейские вытащили собаку из обледенелого пруда
18:20
Вскрылась причина развода Лепса с женой
18:14
"Врачи сами не знают": Михалков свалился со страшным ковидом
18:05
Предсмертные слова Градского на "Голосе" довели россиян до слез
18:01
Вилкова и Ткаченко оказались во временной петле
17:35
"Второго тебе рожать точно не нужно": бросившую ребенка Серябкину разнесли
17:27
"Без лишних людей": Семейная идиллия Лазарева и Топалова растрогала народ
17:09
Развод, слухи о бесплодии и тайная свадьба: почему известный актер Носик помалкивает о семейных делах
16:52
Оказавшаяся в раю Заворотнюк сняла трусы перед камерой
16:49
Опубликованы фото с тайной свадьбы скрытной Кабаевой
16:26
"Хочется плюнуть": Кудрявцева взбесила народ дерзкой выходкой
16:15
Орбакайте не балует семью разнообразием на столе: Суп и каша
16:11
Как прошло знакомство сына Королевой с кровной сестрой-американкой
15:57
"Тайно по нему вздыхала": Киркоров выставил за дверь влюбленную Ладу Дэнс
15:56
Разгуливает в стрингах, выходит за афериста и хранит интимные фото Шаляпина: как живет 66-летняя Копенкина
15:48
Оскорбившийся Манукян публично плюнул в резидентов Comedy Club: Пошли вы! Дебилы!
15:46
"Я изменил тебе!": муж огорошил получившую почетный приз звезду сериала "Черная любовь"
15:40
"Да, Катюша, отличились": Семенова осрамилась перед Галкиным
15:35
"Замуж любой ценой?": Пережившей шесть выкидышей звезде "Дома-2" сделали предложение
15:20
Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной
15:08
Жена Лепса подала на развод
15:04
"Трусы меняю в Новый год": неожиданное признание гламурного 49-летнего стилиста Влада Лисовца
14:55
"Диаметр и творческий подход": Водонаева откровенно рассказала о своих интимных предпочтениях
14:53
"Жалкое зрелище": Васильева рассказала о работе с Лолитой
14:46
Вывели из зала и едва успокоили: сестры Вертинские об истерике и сериале о знаменитом отце
14:38
Скрытная Кабаева рассекретила имя официального мужа
14:32
"Ради детей": Джоли мешает Питту закрутить новый роман
14:17
Отчаявшаяся Миддлтон публично обратилась к Маркл: Как сильно мы нуждаемся друг в друге!
14:16
Депутат Госдумы Матвейчев: Запад хочет стравить Россию и Турцию
14:09
"Кочевала от одного к другому по рукам": откачавшая жир Борисова рассказала о домогательствах
13:51
"За мной следят": Анита Цой погрязла в долгах
13:51
"Как мужик матерится": Молодящуюся Андрееву крепко приложили за нецензурную брань
13:48
В Челябинске из-за аварии на теплосетях машину залило кипятком
13:38
Гибель ребенка, сын-аутист: что стало с сестрой Наташи Королевой, которая с ней на одно лицо
13:37
"Можно взасос?": женатый Чумаков позволил себе лишнее с известной ведущей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной
Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина
Наследники в панике из-за поведения вдовы Градского: Уже все вывозит
После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление
"Похожа на тетю Мотю": Из Загитовой "делают старуху" на шоу Первого канала
Жуткий шов через всю голову: как выглядит исполосованный хирургом Лепс
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Экономист назвал отличительные черты финансовой пирамиды

Экономист назвал отличительные черты финансовой пирамиды

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев назвал отличительные черты, которые помогут выявить финансовую пирамиду.
прочитано 87 раз

"Нужно обратить внимание на доходность, которую предлагают эти компании", – рассказал Владимир Григорьев о том, как выявить финансовую пирамиду. Как правило такого рода фирмы предлагают темпы заработка такого уровня, который выглядит неправдоподобно высоким.

ПО ТЕМЕ

Втянули в пирамиду: доверчивая Волочкова потеряла миллионы

Чтобы осознать нереалистичность подобных условия достаточно проверить средние ставки по банковским депозитам. Также эксперт рекомендовал посмотреть на доходность драгоценных металлов, акций, ценных бумаг.

В среднем опытный и удачный инвестор может при помощи купли-продажи акций заработать порядка 35% – 50% годовых. Если же потенциальному инвестору предлагают такой доход за месяц, то он имеет дело с мошенниками.

Кроме того, важно понимать, чем именно занимается организация, привлекающая деньги. Как правило у финансовых пирамид есть большие сложности с тем, чтобы это сделать.

"Это набор каких-то фраз, за которыми ничего не стоит абсолютно", – предупредил Владимир Григорьев.

Еще один важный сигнал – наличие либо отсутствие у организации лицензии Центробанка. И уже обладая всем массивом данных и собственных выводов можно принимать решения, стоит ли рисковать собственными сбережениями.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 21:08 Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Оказавшаяся в раю Заворотнюк сняла трусы перед камерой

Поклонники в восторге

Шоу-бизнес

"Без лишних людей": Семейная идиллия Лазарева и Топалова растрогала народ

Артисты снова близки

Шоу-бизнес

Разгуливает в стрингах, выходит за афериста и хранит интимные фото Шаляпина: как живет 66-летняя Копенкина

Экс-жена Шаляпина продолжает удивлять общественность
Шоу-бизнес

"Тайно по нему вздыхала": Киркоров выставил за дверь влюбленную Ладу Дэнс

Артистке было непросто

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России
За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса

Спорт

"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина

Регионы

В Челябинске из-за аварии на теплосетях машину залило кипятком
В Петербурге боец ММА избил полицейских
На Алтале разбился вертолет
В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+