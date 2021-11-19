Втянули в пирамиду: доверчивая Волочкова потеряла миллионы

Танцовщица была вынуждена обратиться в правоохранительные органы. Она пожаловалась, что вложила в сомнительное предприятие три миллиона рублей, но вернула лишь чуть больше трети. На компанию завели уголовное дело.
Анастасия Волочкова рассказала, что минувшим летом с ней связался представитель QBF, назвавшийся Тимуром. Мужчина принялся уговаривать звездную блондинку рекламировать их фирму среди состоятельных друзей, а потом заманил и ее в финансовую пирамиду.
К счастью, балерина отказалась рекламировать компанию вреди знакомых, не втянув их в эту криминальную историю. Анастасия Волочкова поведала, что подписала договор с компанией на год. Сначала она перевела аферистам два миллиона рублей под 10% годовых. Вскоре знаменитость уболтали вложить еще миллион рублей на три месяца.
Самостоятельно Анастасии Волочковой удалось забрать из лап аферистов только немногим более миллиона рублей. В какой-то момент представители финансовой пирамиды исчезли.
Известно, что бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков улизнул за рубеж. Он прячется от стражей порядка в Дубае. Кроме балерины жертвами обмана стали 500 человек, у которых было украдено примерно семь миллиардов рублей.