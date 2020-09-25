Комфорт на дороге: Kusto Group реализует новый инфраструктурный проект в Казахстане

Документ был подписан председателем правления АО "НК "QazAvtoJol" Уланом Алиповым и акционером компании АЗС "Compass", партнером и членом совета директоров KustoGroup Оразханом Карсыбековым. В церемонии подписании соглашения приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, вице-министр Берик Камалиев и председатель Комитета автомобильных дорог Сайранбек Бармаков.
Одна из самых высокотехнологичных сетей заправок и придорожных супермаркетов в Казахстане обязуется построить 35 современных комплексов придорожного сервиса на дорогах республиканского значения. Это не только заправки с бензином, дизельным топливом и газом, но также полноценные торговые точки Express Market с более чем 3 тысячами видов товаров, фуд-корты на 80 посадочных мест, стоянки для легкового и большегрузного транспорта, а также автобусов.
Новая система придорожного сервиса предоставляет широкий спектр услуг как водителям и пассажирам, так и жителям близлежащих населенных пунктов. Полноценный выбор товаров по конкурентным ценам, в том числе продуктов питания повседневного потребления, даст альтернативу поездкам жителей небольших деревень и сел "в город" за различной продукцией.
Большой инфраструктурный проект был доверен компании "Compass" не просто так. На данный момент она реализовала 11 многофункциональных сервисных центров в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе и Кызылорда. Они зарекомендовали себя среди населения, в том числе благодаря успешному применению лучшего международного опыта. Так, немецкая компания WANZL разработала и произвела торговое оборудование для предприятия, белорусская компания VDS создала архитектуру комплекса, компания LP-group оснастила заправку новейшими Топливно-Раздаточными Колонками (ТРК) Gilbarco. Управляется АЗС системой Retalix StorePoint, разработанной компанией Retalix® Ltd (Израиль).
Само топливо поставляет компания Kazpetrol, одно из ведущих казахстанских предприятий по добыче и обработке нефтепродуктов. Высокое качество продукта обеспечено многочисленными уровнями проверки в лабораторных условиях. Каждая партия тестируется и только потом оказывается в топливном баке у потребителя.
Успешное применение лучших решений со всего мира в проектах АЗС "Compass" не случайность. Предприятие является частью международной группы компаний Kusto Group, активно реализующей ряд проектов на территории Казахстана. Это и развитие мясного животноводства, и строительство, и производство высокотехнологичных промышленных изделий. Ряд проектов "Kusto Group" уже успешно реализует совместно с правительством Казахстана, и развитие сети точек придорожного сервиса также является частью развития инфраструктуры страны.
Для казахстанского потребителя участие команды Kusto давно стало гарантией качества продукции и услуг. К примеру, в случае с новыми центрами придорожного сервиса, группа компаний обеспечивает доступные цены на товары и топливо благодаря тому, что Kazpetrol также является членом Kusto Group. Де-факто топливо проходит прямой путь от скважины до бака автомобиля, исключая посредников и перепродажу (а значит, выигрывая в стоимости для конечного потребителя).
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