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Коронавирус
Kusto Group против COVID-19: бизнес помогает бороться с эпидемией

Kusto Group против COVID-19: бизнес помогает бороться с эпидемией

Фото предоставлено проектом #KustoHelp
Во время эпидемии коронавируса COVID-19 нельзя оставаться в стороне – с инфекцией и её последствиями нужно бороться всем миром! Понимая это, международная компания Kusto Group организовала благотворительный проект #KustoHelp, на реализацию которого был выделен один миллиард тенге (более 2,5 миллиона долларов США)
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По случаю запуска проекта Еркин Татишев, основатель Kusto Group заявил: “Сейчас необходима консолидация усилий всего общества, милосердие и взаимопомощь. Только оказывая своевременную необходимую помощь и поддерживая друг друга, мы сможем достойно выйти из этого кризиса и стать еще сильнее!".

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В рамках проекта реализуется несколько направлений оказания помощи. Это финансирование закупки медицинских средств и необходимых расходных материалов для медицинских учреждений, обеспечение работников медицинских учреждений горячим питанием, предоставление средств индивидуальной защиты, медицинских масок и многое другое. Работа с благотворительными фондами и волонтерскими организациями в сотрудничестве с которыми, оказывается помощь в виде продуктовых наборов наиболее уязвимым группам населения – малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и одиноким пожилым людям.

Режим чрезвычайного положения в Республике Казахстан отменен. Страна постепенно возвращается к нормальной жизни, и уже можно подвести некоторые предварительные итоги работы благотворительного проекта за полтора месяца его существования. В общей сложности объем оказанной помощи по всем направлениям превысил более 925 тысяч долларов США.

Фото предоставлено проектом #KustoHelp

При помощи ОФ "Добровольное общество Милосердие" распределены материалы, предоставленные Kusto Group, в медицинские учреждения Казахстана. В общей сложности больницы страны получили 5 000 защитных экранов, 2 730 бактерицидных облучателей, 6 000 защитных комбинезонов, медицинские маски в количестве 53 000 штук, а также оснащенный всем необходимым оборудованием реанимобиль для Житикаринской районной больницы. Общая сумма помощи медицинским организациям составила почти 420 тысяч долларов США.

По всей стране 10 665 наиболее социально уязвимых семей на период карантина было обеспечено продуктовыми наборами общим весом более 266 тонн. В преддверии дня Победы продуктовые наборы были переданы ветеранам, участникам трудового фронта, блокадникам.

Фото предоставлено проектом #KustoHelp

В целях обеспечения доступа к дистанционному обучению детей из многодетных и малообеспеченных семей и сиротам было предоставлено 400 планшетов. Многонациональный семейный детский дом в Жамбылском районе Алматинской области получил в подарок современный комфортабельный микроавтобус. Руководитель штаба проекта #KustoHelp Group Мурат Утемисов рассказал в интервью новостному порталу "Хабар24" о работе в эти напряженные дни: "Наша миссия охватывает поставку продуктовых наборов для малоимущих семей, многодетных семей, пенсионеров. И география, по сути, весь Казахстан. Мы уже поставили продукты в Шымкенте, Актобе, Нур-Султане, Семее, Таразе и малых городах – регионах Казахстана. Более чем в семь городов поставлены продукты питания".

Все эти результаты были бы невозможны без тесного сотрудничества с волонтерскими и общественными организациям по всему Казахстану, такими как добровольное общество "Милосердие", "Клуб добряков Астаны", Zello Help Актобе, волонтёрские движения "Добряки Шымкента", "Lider KZ Семей", социально-волонтёрский центр SVC, общественный фонд "Я алматинец" и многие другие.

Благотворительный проект #KustoHelp продолжает свою работу, несмотря на снижение напряженности, так как последствия пандемии еще далеки от полного преодоления.

Фото предоставлено проектом #KustoHelp

Kusto Group является международной группой компаний, реализующей проекты по всему миру. В Казахстане Kusto развивает аграрный сектор, реализуя масштабный проект по производству качественной мраморной говядины. Kusto Group не просто создала ряд компаний, но построила полноценную производственную цепочку от разработки и внедрения новых семян кормовых культур до выращивания, обработки и реализации готовой продукции. В перспективе реализация данного проекта позволит качественно повысить производительность аграрного сектора во всей стране.

Также группа компаний инвестирует в девелоперские проекты, работает с недвижимостью, углеводородным сектором. Помимо Казахстана, Kusto Group работает на Украине, во Вьетнаме, Израиле и других странах. Под патронажем руководителя группы проводится фестиваль классической музыки в Цинандали, Грузия.

Автор: 10 июня 2020, 15:31

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