Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Среда
8 июля
Лента новостей
15:39
Победили рак: Сенчукова и Рыбин шокировали поклонников
15:39
Дмитрий Певцов почтил память погибшего сына
15:34
В Москве девушка дала отпор грабителю стаканчиком с кофе
15:32
Врач рассказала о влиянии коронавируса на память
15:27
Дума приняла законопроекты по поддержке экономики и туризма
15:08
Роскошная леди: младшая дочь стала копией Хворостовского
15:02
Вдовец Глаголевой задолжал коллеге более 50 миллионов
15:00
Сверкнувший кольцом Киркоров объявил о пополнении
14:40
"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж
14:35
В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента
14:30
В воды Дании вошла способная построить "Северный поток – 2" баржа
14:26
"Ужас": заросшего Добронравова перестали узнавать
14:06
Катерина Шпица воссоединилась с бывшем мужем ради сына
13:55
Фриске перед смертью не хотела видеться с Шепелевым
13:54
Брухунова после угроз ответила на вопрос о ребенке от престарелого Петросяна
13:41
Иван Телегин прячет баснословные деньги от Пелагеи
13:22
Стало известно о состоянии попавшей в страшную аварию киргизской звезды
13:16
В ЯНАО нашли мертвой двухлетнюю девочку
13:14
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
13:07
Настя Ивлеева устроила стрельбу на семейном празднике
12:41
"Навсегда в наших сердцах": Жасмин рассказала о смерти близкого
12:41
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
12:39
Нежное видео с красавицей-дочкой Марины Зудиной попало в Сеть
12:32
Цымбалюк-Романовская объяснила отказ Джигарханяна от похорон
12:22
Российских чиновников будут штрафовать за хамство
12:06
Обрушение стены жилого дома под Москвой попало на видео
11:45
Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человека
11:44
Ленин с ирокезом и шипастыми погонами возмутил народ
11:42
"Миронов тебя никогда не любил!": Егоровой влепили смачную пощечину
11:16
Ирина Пегова высказалась об одиночестве: Я счастлива
11:06
Лишенного наследства сына запретили приглашать на похороны актера Борецкого
11:00
Лера Кудрявцева опубликовала архивное видео с ухажером
10:48
"Противно и погано": отрицающий вину Ефремов вызвал отвращение
10:45
Пострадали люди: в Воронеже столкнулись два катера
10:31
Рогозина могут допросить по делу о разглашении гостайны
10:06
Сын о состоянии отравившегося Алибасова: Он невменяемый на всю жизнь
09:53
Коллега дал прогноз об итогах романа Арзамасовой и Авербуха
09:51
Психолог о детях Прилучного после отдыха с Карпович: Будет травма
09:45
На том свете блистать: в гроб Заграевского положат самую дорогую брошь
09:28
Безработным в России выплатят 13,5 миллиарда рублей
09:15
"Меня трясло": друг Волочковой отказался хоронить Заграевского
09:04
Появилась информация о тайной дочери Нагиева
08:54
Бывший продюсер озвучила заработок Харламова
08:25
Авербух впервые высказался о романе с Арзамасовой из "Папиных дочек"
06:29
Принц Гарри неаккуратно пошутил про возраст Меган Маркл на фоне слухов о беременности
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 июля 2020 года
04:07
Победитель "Маски" Анатолий Цой 10 лет скрывает жену и детей
02:18
Редкие фото Королевой и Агутина произвели фурор
00:12
Юлия Проскурякова осталась в тени своей красавицы-сестры
22:09
Сын Филиппа Киркорова показал удивительный трюк на лошади (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
Политолог: После выборов в Белоруссии будет военный режим
Иван Телегин нанес новый удар Пелагее
Ксению Собчак поймали на глупой ошибке
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок
Проверить на вменяемость: бывшую жену Ромы Жукова направят на психиатрическую экспертизу
Экономика
Дума приняла законопроекты по поддержке экономики и туризма

Дума приняла законопроекты по поддержке экономики и туризма

Фото: duma.gov.ru
На пленарном заседании в среду, 8 июля, нижняя палата приняла три законопроекта, направленных на поддержку отечественной экономики. Нормативно-правовые акты повысят туристическую привлекательность нашей страны и создадут благоприятные условия для экспорта российской продукции, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
прочитано 139 раз

Так, поправками в Налоговый кодекс, принятыми во втором чтении, с 1 января следующего года в России вводится система электронных чеков tax free. Ими можно будет воспользоваться для возврата НДС на те товары, которые иностранцы приобрели в нашей стране.

ПО ТЕМЕ

В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Это позволит поднять туристическую привлекательность России, уверен Вячеслав Володин. Развитие tax free поднимет спрос на наши товары и услуги, создаст дополнительные условия для въездного туризма и поможет отрасли быстрее восстановиться после пика эпидемии коронавируса, подчеркнул он.

Также на заседании 8 июля принят законопроект по поддержке российских производителей удобрений. Наши экспортеры получат более простые правила работы по хранению и перевалке удобрений в прибрежных портовых зонах. Одновременно с этим вводится дополнительный экологический контроль.

Принятая инициатива позволит увеличить экспорт российской продукции – соответствующую задачу поставил президент Владимир Путин. "Закон снимет запрет на хранение агрохимикатов на территориях портов. Такое решение будет способствовать развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств и как следствие – наращиванию экспорта", – пояснил Вячеслав Володин.

Еще один важный законопроект, принятый 8 июля, направлен на развитие отечественной винодельческой отрасли. Документ предлагает разрешить проведение винодельческой ярмарки сроком до 14 дней с бесплатной дегустацией. При этом на ярмарке должны быть представлены производители только из стран Евразийсского экономического союза.

"Такие ярмарки нередко становятся настоящим культурным событием в жизни региона, они сопровождаются большой развлекательной программой – театрализованными представлениями, концертами, конкурсами и другими развлечениями, – отметил Володин. – И это приносит прибыль не только конкретным производителям винодельческой продукции, но и может стать статьей дохода для регионального бюджета".

Спикер напомнил, что ранее парламентарии всех фракций одобрили закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Это базовый документ, который делает виноделие самостоятельной отраслью экономики в России. Нормативно-правовой акт вступил в силу 26 июня текущего года. Помимо прочего, там сформированы требования к сырью, предусмотрена поддержка отечественных производителей.

Автор: 8 июля 2020, 15:27

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США
Скандал с Порошенко: экс-президента обвинили в поздравлении Путина с Днем России
Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины
Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии

Шоу-бизнес

Роскошная леди: младшая дочь стала копией Хворостовского
Вдовец Глаголевой задолжал коллеге более 50 миллионов
Сверкнувший кольцом Киркоров объявил о пополнении
"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская объяснила отказ Джигарханяна от похорон

Пианистка поделилась откровениями
Шоу-бизнес

"Навсегда в наших сердцах": Жасмин рассказала о смерти близкого

В семью артистки пришла беда
Шоу-бизнес

"Ужас": заросшего Добронравова перестали узнавать

Актер отрастил бороду
Шоу-бизнес

Иван Телегин прячет баснословные деньги от Пелагеи

Развод принимает скандальный оборот

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+