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Экономика
Бизнес выстоял: эксперт прогнозирует восстановление экономики в первом квартале 2021 года

Бизнес выстоял: эксперт прогнозирует восстановление экономики в первом квартале 2021 года

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Эпидемия коронавируса нанесла удар не только по медицинской системе страны, но и по экономике и деловой активности. Несмотря на все трудности, бизнес выстоял и начал быстро наращивать прибыль, отметил глава Московского отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Денис Назаров. Главный итог – удалось избежать негативных сценариев, подчеркнул эксперт. Он прогнозирует полное восстановление экономики уже в первом квартале следующего года.
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По ряду показателей в Москве деловая активность достигла докризисного уровня, а в некоторых случаях даже превосходит прошлогодние показатели. Конечно, в некоторых компаниях очевиден спад деловой активности, но в целом бизнес выстоял и продолжает восстанавливаться после пика эпидемии, отметил Денис Назаров.

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К докризисному уровню: бизнес Москвы быстро наращивает прибыль

Значительный вклад в сохранение бизнеса внесла продуманная государственная программа по поддержке предпринимателей как в период карантинных ограничений, так и во время восстановления деловой активности, отметил экономист. Он напомнил о снижении социальных страховых взносов для бизнеса, отсрочках по налогам, субсидиях на выплату зарплат, моратории на проверки, а также снижение ключевой ставки ЦБ и преференции для IT-сектора.

Что касается Москвы, то она в самые сложные месяцы эпидемии стала примером для многих регионах страны по качеству мер поддержки предпринимателей, уверен Назаров. Он привел данные опроса, который провело московское отделение "Деловой России" среди местных бизесменов. Оказалось, что самой востребованной мерой поддержки от мэрии у них стал мораторий по аренде муниципальной собственности. Также были популярны отсрочки по уплате авансовых платежей по налогу на имущество и другие меры поддержки.

Очень важно было своевременно оказать помощь бизнесу.

"И надо отдать должное правительству Москвы, оно действовало очень оперативно", – сказал эксперт.

Власти продемонстрировали, что могут работать максимально быстро и эффективно в быстро меняющейся ситуации, добавил аналитик.

Он напомнил, что власти города в постоянном режиме консультировались с бизнесом (и продолжают консультироваться сегодня), и на основании обращений и запросов предпринимателей были разработаны необходимые меры поддержки. Эксперт отметил готовность к прямому диалогу всех федеральных и региональных структур, проведение семинаров, встреч с представителями бизнеса, решение конкретных проблем.

"Считаю, что в эти непростые месяцы на наших глазах создавалась новая культура общения власти и бизнеса – очень открытая и дружелюбная", – сказал Назаров в интервью журналу "Компания".

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

По словам экономиста, при участии столичной "Деловой России" была образована рабочая группа при московском департаменте предпринимательства, а в ее составе работали 27 подгрупп – каждая занималась определенными отраслями. Аналогичная группа действовала и при Владимире Ефимове – заммэра Москвы по вопросам экономической политики.

"Их работа сильно помогала не только оперативно принимать решения, но и оперативно их корректировать, убирая неэффективные меры и развивая востребованные", – констатировал Назаров.

Он особенно поблагодарил власти Москвы за поддержку инициативы по снижению НДС на 10% для отелей и ресторанов. Известно, что сфера услуг и туризма больше остальных пострадали от эпидемии коронавируса. Такая мера позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции и помочь восстановить ее как можно скорее, уверен Назаров.

Эксперт указал на то, что власти и предприниматели в постоянном диалоге смогли найти баланс интересов эпидемиологической безопасности и бизнеса, поэтому сейчас возобновление работы компаний происходит в достаточно комфортных условиях. Особенно это касается гостиничной сферы, фитнес-центров, ресторанов и прочего.

Процесс восстановления деловой активности идет хорошими темпами, вероятно, в этом году удастся сократить потери ВВП до небольших значений – 1,5-2%, полагает Назаров. Эксперт считает, что таком случае на полное восстановление экономики и переход к экономическому росту произойдет уже в первом квартале 2021 года.

Автор: 8 июля 2020, 16:37

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