Подсчитаны потери ВВП России из-за эпидемии коронавируса

Валовой внутренний продукт (ВВП) России из-за эпидемии коронавируса в текущем году упадет до наименьших показателей со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. С таким прогнозом выступили аналитики Всемирного банка.



По их мнению, российский ВВП в 2020 году снизится на 6%. Это 11-летний минимум, отмечают эксперты Всемирного банка. В 2021-2022 годах экономика будет восстанавливаться, но умеренными темпами, полагают они.



В текущем году из-за эпидемии коронавируса потребление домохозяйств сократится почти на 5%, прогнозируют аналитики. Это негативно скажется на транспортном секторе и обрабатывающей отрасли.

Ранее в Центробанке предсказали падение ВВП на 4-6%. Но спад в России будет слабее, чем в других странах, говорила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Госдуме.

Российские эксперты прогнозировали, что пострадавшие от коронавируса отрасли по итогам почти трехмесячного карантина могут потерять около 18 триллионов рублей. По данным Национального рейтингового агентства, наибольший урон понесла сфера услуг.

Потери федерального бюджета из-за коронавируса и введенных ограничений составили триллион рублей. В свою очередь столичная казана не досчиталась 160 миллиардов рублей.

из Всемирного банка ��‍��

Там, исходя из имеющихся данных, посчитали что будет с экономикой в этом году.



Значит, вся планета потеряет 5,2% мирового ВВП ��

"Спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения �� — Николай Евдокимов (@Nextster) June 9, 2020

В конце марта в России был введен карантин из-за эпидемии коронавируса. В мае регионы начали постепенно снимать ограничительные меры. В июне большую их часть отменила Москва.