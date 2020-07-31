Какие выплаты россиянам полагаются в августе

В связи с пандемией коронавируса правительство России продолжает поддерживать семьи и предпринимателей. Они все еще могут получить выплаты.

Граждане России, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года, имеют право на пособие по безработице. Размер выплаты – 12130 рублей. Заработок, стаж и причины увольнения неважны для получения этих денежных средств.

На финансовую поддержку вправе рассчитывать индивидуальные предприниматели, которые прекратили деятельность после 1 марта 2020 года – также 12130 рублей. Пособие они могут получить в течение трех месяцев с того момента, как были признаны безработными. Если деньги еще не получены, необходимо поторопиться – мера поддержки действует до 1 октября 2020 года.

Размер минимального пособия по безработице в августе составит 4500 рублей. Предполагалось, что выплачивать эту сумму будут с мая по июль 2020 года, однако правительство продлило сроки.

Родители, которые не имеют работы, могут получить по 3000 рублей на каждого ребенка (дополнительно к другим выплатам). Отметим, что на пособие имеет право лишь один родитель.

Малоимущим семьям полагается около 5500 рублей, если в семье есть ребенок от трех до семи лет. Размер выплаты равен половине прожиточного минимума, установленного в регионе.

Обычные семьи могут получить 5000 рублей на ребенка до трех лет (за апрель, май и июнь), 10000 рублей – с трех до 16 лет (за июнь), 10000 рублей – до 16 лет (за июль). На последнюю выплату не нужно подавать заявление. Пособие начисляется автоматически, если получены деньги за предыдущие месяцы.

Тем, кто еще не получил детские выплаты, нужно это сделать немедленно. После 30 сентября 2020 года претендовать на такие пособия нельзя.