В понедельник цена на золото установила новый исторический рекорд. По данным о торгах на нью-йоркской бирже Comex, она достигла 1911,7 доллара за унцию.
Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2011 года. Тогда драгоценный металл достиг 1911,6 доллара за унцию.
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