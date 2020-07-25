Почти три тысячи рублей: россиянам пообещали дополнительные выплаты

Специалисты Пенсионного фонда России рассказали о дополнительных выплатах в размере 2843 рубля, на которые могут претендовать некоторые категории пенсионеров. Речь идет о людях, у которых на иждивении находится ребенок или подросток.
В том случае, если человек содержит ребенка до 18 лет, то фак его иждивения доказывать не нужно. Если же речь идет о более взрослом подростке, который получает образование и не может обеспечивать сам себя, то необходимо будет предоставить подтверждающие этот факт документы.
Если же студент работает и имеет официальный доход, то иждивенцем при родителе-пенсионере он считаться не будет. На дополнительные выплаты в этом случае гражданин расчитывать не сможет.
Пенсионеры смогут получить выплаты за каждого ребенка и подростка, который находится у них на иждивении, но не больше чем за трех. Размер этой прибавки индексируется каждый год.
Доплата положена и тем, кто получает страховую пенсию, и тем, кому она положена по инвалидности. Для того, чтобы начать получать деньги, необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России. При себе нужно иметь заявление, а также необходимые документы.
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