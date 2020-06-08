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Экономика
Путин распорядился утроить минимальный размер пособия по безработице

Путин распорядился утроить минимальный размер пособия по безработице

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проблема безработицы в России стала особо острой на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Многим людям пришлось уйти в неоплачиваемые отпуска, а другие и вовсе остались без работы.
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Чтобы урегулировать ситуацию, президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений по борьбе с безработицей. Среди предложенных главой государства мер поддержки населения оказались и новые выплаты.

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В частности, Путин распорядился увеличить минимальный размер пособия по безработице в три раза – с 1500 до 4500 рублей. А срок выплаты пособия российский лидер поручил продлить на три месяца. Кроме того, оставшиеся без работы опекуны несовершеннолетних детей получат по три тысячи рублей за каждого находящегося на попечении ребенка.

Президент не обделил вниманием и представителей малого и среднего бизнеса. Так, вынужденным закрыть свое дело индивидуальным предпринимателям теперь положено пособие по безработице в максимальном размере.

Также Владимир Путин поручил кабмину облегчить для граждан процесс поиска работы. С этой целью правительству предстоит модернизировать работу службы занятости населения. В частности, Путин предложил сделать услуги по трудоустройству доступными в электронном виде.

Помимо этого глава государства распорядился продумать детали разработки единой информационной платформы по поиску вакансий. Ряду министерств российский лидер также поручил оказать поддержку при трудоустройстве для выпускников университетов, завершивших обучение в текущем году.

Автор: 8 июня 2020, 17:37 Источник: Официальный сайт президента России ✓ Надежный источник

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