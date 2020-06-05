За что лишают пенсии в России: эксперт перечислил причины

Гражданин может лишиться пенсии в России при нескольких условиях. Адвокат Владимир Постанюк рассказал о таких ситуациях.



Лишить права на получение пенсии в России могут, если при ее назначении допустили ошибку. Бывает, что неверно указан стаж работы гражданина. В таком случае ему придется вернуть в Пенсионный фонд выплаченные по ошибке деньги, рассказал юрист.



Иногда для назначения пенсий в России граждане идут на обман государства. Например, предоставляют поддельные документы. В таком случае выплаченные средства тоже придется вернуть.

Адвокат напомнил о прошлогодней истории в Дагестане, когда молодые люди прибавляли себе несколько десятков лет и оформляли липовую инвалидность. На всю страну прогремела история 29-летнего чиновника, который "состарил" себя на 34 года. Государство успело выплатить лже-пенсионеру 150 тысяч рублей, рассказал Постанюк в беседе с "АиФ".

Отменить выплату пенсии в России могут и в случае изменений обстоятельств, на основании которых были назначены выплаты. К примеру, с гражданина сняли инвалидность, или получающий пенсию по потере кормильца ребенок достиг совершеннолетия, уточнил адвокат.

Напомним, что в партии "Справедливая Россия" предложили направить на индексацию пенсий в России более 1,3 триллиона рублей. Эсеры направили законопроект в правительство, кабмин должен подготовить отзыв.

С 1 июня в два раза увеличатся пенсии в России для граждан, перешагнувших 80-летний рубеж. А с 1 августа произойдет автоматический перерасчет накопительных пенсий – выплаты повысятся на 9,13%.

По последним данным ПФР, в России более 43 миллионов пенсионеров, из них 37,7 миллиона получают выплаты по старости. В прошлом году общая сумма пенсий в России составила 8,6 триллиона рублей.