Пенсионерам в России предложили дополнительные выплаты

Пенсионерам в России могут дополнительно выплатить 1,38 триллиона рублей. С такой инициативой выступили во фракции "Справедливая Россия" в нижней палате парламента. Соответствующий законопроект направят на рассмотрение правительства.



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