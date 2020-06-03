Рубль продолжает стремительный взлет после падения из-за пандемии COVID-19

Рубль продолжает повышаться по отношению к валютам западных торговых партнеров России. Этому способствуют рост цен на нефть и постепенное "затухание" пандемии коронавируса COVID-19.
Стоит отметить, что снижение доллара происходит на фоне массовых беспорядков в США, возникших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, грубо задержанного полицейскими. По последним данным о торгах на Московской бирже, курс рубля на сегодня составляет 68,98 за доллар и 76,77 за евро.
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