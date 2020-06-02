Курс доллара впервые с марта упал ниже отметки в 70 рублей

Доллар впервые с начала марта опустился ниже отметки в 70 рублей на единицу. Об этом свидетельствуют последние данные о торгах на Московской бирже.
Специалисты полагают, что на котировки продолжают оказывать влияние два основных фактора – цены на нефть и пандемия коронавируса COVID-19. В последние дни эпидемиологическая обстановка улучшается как в России, так и у ее торговых партнеров, а баррель черного золота приближается к отметке в 40 долларов за штуку, что способствует укреплению российской валюты.
Официальный курс рубля на 2 июня 2020 года составляет 69,71 за доллар и 77,63 за евро.
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