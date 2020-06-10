Дату выплаты пенсий в России перенесут из-за праздника: в ПФР озвучили подробности

Доставка пенсий в России отделениями почтовой связи в текущем месяце будет проведена в соответствии с новым графиком. В пятницу, 12 июня, страна будет отдыхать.
В этот день банки и почтовые отделения также не будут работать. Таким образом, граждане получат выплаты 13 июня. Впрочем, не исключено, что это может произойти 10 июня.
Еще один выходной россиян ждет 24 июня. В этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но на выплату пенсий в России еще один выходной не повлияет, сообщают СМИ.
Как писали "Дни.ру", работающим россиянам могут проиндексировать пенсии с 1 июля. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. Партийцы считают, что отмена индексации в 2016 году спровоцировала рост социальной напряженности и нарушения законодательства.
Проиндексировать пенсию предлагают и в "Справедливой России". Там разработали законопроект, в соответствии с которым на повышение выплат могут направить 1,38 триллиона рублей.
По мнению эсеров, государство экономит на выплате пенсий в России. Из-за этого перед гражданами образовался огромный долг, полагают в партии. Правительство должно подготовить отзыв на законопроект.
По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) May 26, 2020
Обращаться в ПФР не нужно.#ПФР #важнознать #пенсия #80лет #COVID19 pic.twitter.com/sPIhVHPq0r
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