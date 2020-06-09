Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта

Законопроект предлагает восстановить индексацию пенсий работающим гражданам. Отмена этой меры с 1 января 2016 года негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и снизила их покупательную способность, говорится в пояснительной записке к нормативно-правовому акту.
Отсутствие индексации пенсий провоцирует рост социальной напряженности, отметили инициаторы законопроекта. Многие пенсионеры в России работают неофициально, что нарушает трудовое законодательство и отражается на поступлении страховых взносов, добавили авторы документа.
Законопроект предлагает с 1 июля 2020 года провести индексацию выплат работающим пенсионерам в России. Стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается приравнять к 93 рублям.
Ранее "Дни.ру" писали об инициативе депутатов от "Справедливой России". В партии предложили направить на индексацию пенсий в России 1,38 триллиона рублей. Справедливороссы считают, что государство с 2015 года экономит на индексации пенсионных выплат. Из-за этого образовался огромный долг перед гражданами, и сейчас настало время, чтобы его выплатить.
На индексацию пенсий в России партийцы предлагают выделить более 1,3 триллиона рублей. Законопроект направлен в правительство, кабмин должен подготовить отзыв на документ.
По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) May 26, 2020
Обращаться в ПФР не нужно.#ПФР #важнознать #пенсия #80лет #COVID19 pic.twitter.com/sPIhVHPq0r
Популярные темы форума
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Всё таки кто тут осведомительница
Кто такой Клава??
Почему у Путина снизился рейтинг?
Почему женщина становится страшная
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Хотите жить в Европе?
Не хочу большой бюст!