Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта

Работающим пенсионерам могут провести индексацию выплат с 1 июля. Такой законопроект внесли депутаты от фракции ЛДПР. Отмена индексаций пенсий в России в 2016 году спровоцировала рост социальной напряженности, полагают либерал-демократы.



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