Чубайс раскрыл свою метафору об экономике России про "дохлую лошадь"

"Если лошадь сдохла, с нее надо слезать", – метафорично высказал Анатолий Чубайс свою мысль о проблемах российский нефтегазовой сферы. Он добавил, что России необходимо как можно быстрее слезть с нефтяной иглы.
Впрочем, воспринимать эту цитату буквально не стоит. "Никто не говорит о какой-то дури: закрыть нефтянку, это какая-то нелепость", – подчеркнул Анатолий Чубайс. По его словам, необходимо только наращивать внимание на нефте– и газохимию.
Самое главное, что России необходимо пересмотреть систему своих приоритетов. И период коронавируса, а также объективных проблем на глобальном рынке энергоносителей, самое удачное для этого время.
Анатолий Чубайс рассказал, что существенное влияние на нефтяную отрасль оказывают сразу несколько факторов. Помимо коронавируса речь идет и о глобальном потеплении, и технологическом факторе.
На этом фоне как никогда важно уделить внимание и долгосрочной стратегии. Необходимо смотреть и на то, что будет через пять и десять лет. "Мне бы очень хотелось, чтобы в этом смысле была услышана моя, может быть, избыточно броская цитата про дохлую лошадь", – заключил глава "Роснано".
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