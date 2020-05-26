Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки

В текущем году российских пенсионеров ждет очередная прибавка. Изменения могут коснуться более 80 тысяч человек.



О планах индексировать выплаты рассказали в Пенсионном фонде России. Но изменения коснутся не всех. Планируется индексировать только накопительные пенсии: их повысят на 9,13%.



Подавать заявление на перерасчет не нужно – он произойдет автоматически с 1 августа, уточнили в ведомстве. По данным Пенсионного фонда, изменения затронут более чем 80 тысяч россиян, сообщает "Царьград".

Напомним, что из-за распространения коронавируса в Минэкономразвития и Минтруда подготовили план смягчения условий выхода россиян на пенсию. Меры распространяются на тех, кто лишился работы, и кому осталось не более трех лет до выхода на заслуженный отдых.

Чиновники ведомства предлагают таким гражданам досрочно выйти на пенсию, при этом условие наличия трудового стажа не менее 20 лет для женщин и 25 для мужчин учитываться не будет. Планируется также увеличить в несколько раз минимальные пособия по безработице.

Ранее в Минтруда разработали законопроект, увеличивающий на шесть месяцев срок выплаты ежемесячной накопительной пенсии. Деньги гражданам будут платить в течение 22 лет.

Законопроект получил противоречивые отзывы. Так, первый зампред фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов высказал опасение, что размер каждой выплаты уменьшится. При этом он напомнил, что до указанных в документе цифр доживают не все граждане.