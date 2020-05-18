Россиянам предложили урезать пенсию

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект об увеличении срока выплаты ежемесячной накопительной пенсии на шесть месяцев. Это будет означать и уменьшение размера каждой выплаты.



Власти рассчитывают, что выплаты из накопительной части каждому пенсионеру будут производиться в течение 22 лет. Это на полгода больше, чем ранее.

Соответствующий законопроект разработало Министерство труда и социальной защиты России. В ведомстве пояснили, что инициатива обусловлена данными Федеральной службы государственной статистики об увеличении продолжительности жизни россиян, передает телеканал "360". Увеличение этого периода одновременно будет означать уменьшение каждой выплаты.

"Создается опасность того, что сама доля накопительной пенсии уменьшится до критического минимума. Причем очевидно, что не все граждане доживают до цифр, указанных в документе", – рассказал первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов.

Некоторые депутаты считают, что продолжительность жизни россиян на деле не такая высокая, как указано в прогнозах Росстата. Это означает, что многие просто не получат денег, которые были предназначены специально для них.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заметил, что для россиян вопрос изменения пенсий по-прежнему остается острым. К инициативе Минтруда граждане могут отнестись настороженно.

