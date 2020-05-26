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Экономика
RoboForex вернул позицию лидера в рейтинге лучших брокеров

RoboForex вернул позицию лидера в рейтинге лучших брокеров "Форекс"

Фото: pixabay.com
Обновленный рейтинг брокеров "Форекс" от Международного объединения Форекс трейдеров (МОФТ) показал актуальное положение компаний на рынке. Перечень представляет собой детализированный отчет экспертов о результатах исследования работы всех брокеров "Форекс". Проверка осуществляется более чем по 100 различным параметрам, что позволяет получить максимально объективный результат.
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Пальму первенства в рейтинге вернула себе компания RoboForex, которая потеряла лидерство на рынке в прошлом месяце, но сумела быстро восстановить показатели. Возвращению на первое место способствовала грамотная маркетинговая стратегия компании, которая дала свои плоды.

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ТОП-5 лучших Форекс брокеров

Настоящей сенсацией нового рейтинга стало появление в ТОП-3 Форекс брокеров компании Альфа-Форекс, которая просто ворвалась в тройку лучших. Такой рывок стал возможным благодаря мощной рекламной компании брокера и расширению партнерской программы. Будет любопытно понаблюдать за тем, сможет ли сохранить Альфа-Форекс завоеванные позиции.

Замкнула тройку лидеров компания EXNESS, поднявшись с четвертой позиции. EXNESS на протяжении нескольких месяцев находится в диапазоне от второго до четвертого места, что свидетельствует о стабильности и качестве работы данного брокера. Не исключено, что в ближайшем будущем EXNESS сделает все возможное, чтобы, наконец, приблизиться к лидерам и занять первое место в рейтинге.

Примечательно, что брокер Forex4you потерял сразу три позиции и выпал из ТОП-3. Это падение стало результатом снижения торговых оборотов компании. Надеемся, Forex4you сможет восстановить свои позиции в следующем отчетном периоде. Закрывает пятерку лучших брокеров компания InstaForex, которая сумела удержать свою позицию в условиях жесткой конкуренции, демонстрируя серьезную стабильность.

Методология оценки

Аналитики МОФТ исследуют и сравнивают идентичные показатели всех компаний согласно четкой методологии, что обеспечивает нейтральный подход к оценке брокеров. В результате чего формируется самый объективный рейтинг лучших брокеров "Форекс".

Параметры оценки:

1. Экономические – увеличение или падение объемов торгов.

2. Репутационные – степень доверия к компании, положительные/негативные отзывы трейдеров о брокере.

3. Клиентские – прирост новых и активность действующих клиентов.

4. Финансовые – платежеспособность брокера, скорость и разнообразие способов вывода денег.

5. Сервисные – качество обслуживания клиентов.

Фото: pixabay.com

Какие брокеры еще попали в ТОП-10 лучших?

Шестую позицию смог завоевать брокер Forex Club, который может похвастаться одним из наиболее впечатляющих рывков, поднявшись сразу на шесть позиций с 12 места. Подобный прирост обеспечен серьезным увеличением объема торгов.

Одну позицию потеряла брокерская компания FreshForex. Возможно, это временная неудача и уже в ближайшем будущем данный брокер сможет войти в ТОП-5 лучших компаний.

Продолжает поступательное движение вверх достаточно молодой брокер NBHMarkets. Прибавив одну позицию, компания заняла восьмое место в рейтинге. Если брокер продолжит соответствовать установленным высоким стандартам работы, то, наверняка, уже в ближайшем будущем сможет завоевать еще более престижные позиции.

Немного утратила позитивные темпы компания XM Group. Брокер потерял две позиции, опустившись на девятое место рейтинга. Будем надеяться, что XM Group все же сможет вернуть динамику роста, поскольку у компании есть все необходимые ресурсы, возможности и потенциал, чтобы подняться не только на седьмую, но и даже более высокую позицию.

Замыкает ТОП-10 World Forex. Брокер сохранил свою позицию, которая была у него в рейтинге ранее.

Позиции с 11 по 15 заняли компании FxPro, FPMarkets, Admiral Markets UK, FXGlory и Weltrade. Среди этих брокеров наибольшее падение сразу на 10 позиций стоит отметить у компании FPMarkets. Данная компания не смогла сохранить впечатляющие темпы прироста торговых оборотов, которые она продемонстрировала в прошлом месяце. С другой стороны, нельзя пройти мимо рывка Admiral Markets UK. Данный брокер сумел попасть в ТОП-15 лучших из-за пределов первой двадцатки.

Международное объединение форекс трейдеров (МОФТ) – самое крупное сообщество трейдеров в мире. МОФТ предоставляет свои услуги с 2010 года и за это время число клиентов объединения увеличилось до 200 000.

Клиент, который выбирает сотрудничество с МОФТ, получает компенсацию до 100% от части спреда или комиссии за все совершенные сделки, даже за убыточные. Таким образом, трейдеры МОФТ могут рассчитывать на большие доходы ежедневно и ежемесячно. Кроме этого, МОФТ защищает права своих клиентов – предоставляет им бесплатную юридическую поддержку.

Автор: 26 мая 2020, 10:12

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