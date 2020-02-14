Многофункциональные приложения для трейдеров: за и против

Рисковые, спекулятивные сделки с валютами, фьючерсами, акциями и любые инвестиции могут стать причиной финансовых потерь. Не рискуйте тем, что не можете позволить себе потерять, думайте о последствиях сделки помните, что легких денег не бывает в принципе.



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