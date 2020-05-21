Володин поручил депутатам взять на контроль оказание помощи гражданам и бизнесу

Один из законопроектов предусматривает увеличение минимального пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан с 3 375 до 6 752 рублей. Эта сумма будет выплачиваться на каждого малыша в возрасте до полутора лет, подчеркнул председатель нижней палаты.
Кроме того, во втором чтении парламентарии одобрили законопроект о поддержке туристической отрасли. Правительство получит возможность уменьшить размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также установить особенности отмены или переноса гостиничного бронирования.
Не менее важна и поправка, защищающая интересы арендаторов из числа малого и среднего бизнеса. Речь идет об отраслях, наиболее пострадавших в период эпидемии коронавируса.
Законопроект активно обсуждался в стенах правительства и Госдумы, к нему поступило большое количество поправок. Те из них, которые не войдут в итоговую редакцию нормативно-правового акта, но при этом заслуживают дальнейшей проработки, нижняя палата обобщит и отразит в постановлении – его депутаты примут одновременно с заключительным, третьим чтением законопроекта, после чего направят в кабмин для дополнительного рассмотрения.
Еще один важный нормативно-правовой акт касается изменений в Налоговом кодексе. Вячеслав Володин указал на особую значимость уменьшения фискальной нагрузки на граждан, предприятия малого и среднего бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО).
Принятые парламентариями решения позволят снизить налоговую нагрузку для организаций и предпринимателей, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Траты на эти цели будут отнесены к расходам, связанным с производством.
Это касается имущества, переданного безвозмездно медицинским организациям, органам власти, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, уточнил спикер. "В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости и начисленных по ним процентов", – подчеркнул он.
Налоговые льготы предусматриваются и для работников социальных учреждений: дополнительные выплаты для них освобождаются от НДФЛ. Перечисление средств должно начаться в июне.
Важно не только рассмотреть законопроекты, но и обеспечить их выполнение в полном объеме. Поэтому спикер поручил депутатам всех фракций проконтролировать реализацию принятых решений.
"На каждое нарушение прав надо реагировать незамедлительно, не дожидаясь, пока в это будет вынужден вмешаться президент", – обратился Вячеслав Володин к коллегам.
Ранее Дума уже приняла ряд законов о поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Помимо прочего, были освобождены от налога на доходы физлиц дополнительные выплаты медикам, приняты меры по адресной поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Также депутаты одобрили инициативу, позволяющую предприятиям брать кредиты на зарплаты работникам под гарантии государства, организации получили возможность снизить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.
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