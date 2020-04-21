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Экономика

Россиян предупредили о проблемах с выплатой пенсий из-за коронавируса

Фото: Movementway/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пенсионеров в России пугают пессимистичными сценариями из-за эпидемии коронавируса. После карантина Пенсионный фонд может не досчитаться 1,6 триллиона рублей, поэтому выплачивать пенсии будет затруднительно, полагают эксперты Высшей школы экономики.
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Нехватку средств в Пенсионном фонде аналитики объяснили тем, что от эпидемии коронавируса пострадает так называемая солидарная пенсионная система. Ее суть в том, что выплаты пенсионерам идут из средств, поступающих в виде отчислений от работающих граждан.

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Эпидемия коронавируса в России нанесла серьезный удар по пенсионной системе. Размер страховых взносов для малых предприятий был снижен с 30% до 15%, некоторым срезали зарплаты, а другие и вовсе были уволены, пишет "Царьград".

Это влияет на объем поступлений в Пенсионный фонд, пояснили экономисты. По мнению доктора экономических наук НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, во время эпидемии коронавируса поддержать ПФР должно государство. Это можно сделать, сократив расходы на нацпроекты, направив сэкономленные средства на выплату пенсий, полагает экономист.

В России за последние сутки выявлено более 5,6 тысячи больных коронавирусом. Примечательно, что почти половина заболевших не имеет симптомов. Общее число таких пациентов увеличилось до 60%. Тяжелее всего заболевание коронавирусом переносят люди старшего возраста, а также имеющие хронические заболевания.

До 1 мая действует режим всеобщей изоляции из-за коронавируса в России. По данным источников, ограничительные меры будут продлены до конца майских праздников, при негативном сценарии – до июня.

Автор: 21 апреля 2020, 15:15

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