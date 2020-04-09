Единороссы обсудили с правительством сдерживание цен на продукты

Бюджетная обеспеченность регионов, поддержка граждан и бизнеса, сдерживание роста цен на продукты – эти и другие вопросы обсуждались в ходе встречи думской фракции "Единая Россия" с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Мероприятие проходило в дистанционной форме.



На следующей неделе Госдума может провести пленарное заседание для принятий решений по поддержке граждан и бизнеса. Эти вопросы будут рассмотрены в приоритетном порядке, заявил в ходе встречи спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Заседание может пройти 15 апреля, а в случае необходимости депутаты рассмотрят нужные меры 16 или 17 числа.

Каждому региону необходим отдельный план федеральной поддержки, сказал в ходе совещания вице-спикер Госдумы, глава фракции "ЕР" в нижней палате Сергей Неверов. В приоритете – финансовая поддержка и пересмотр целевых показателей нацпроектов и госпрограмм, пояснил парламентарий. Он обратил внимание на необходимость проработки механизмов по выходу из сложной экономической ситуации.

Обсудили на совещании с главой правительства и рост цен на продукты. Неверов попросил Мишустина обратить внимание на проблемы. "Розница обосновывает рост действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимают", – сказал вице-спикер. В свою очередь Володин назвал действия торговых сетей беспределом.

Поднималась также тема лекарственного обеспечения в условиях коронавируса, поддержки одиночных аптек, помощи регионам и другие актуальные проблемы. Премьер-министр высоко оценил работу единороссов и поблагодарил фракцию за оперативное рассмотрение законопроектов о поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии.

Ранее с Михаилом Мишустиным встретилась фракция ЛДПР. Либерал-демократы вместе со спикером Вячеславом Володиным обсудили с главой правительства меры по поддержке врачей, туризма и бизнеса.