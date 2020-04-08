Названа необходимая для спасения России сумма

Российское правительство объявило о мерах поддержки экономики страны, стоимость которых оценивается в 1,4 триллиона рублей. При этом 500 миллиардов из суммы пойдут на гарантии.
"Таким образом, уже прогнозируемые меры поддержки превышают 5% ВВП", – цитирует "Экспресс-газета" Алексея Кудрина. Впрочем, оговорился глава Счетной палаты, даже такой суммы недостаточно. Для спасения России от кризиса требуется дополнительная поддержка бизнеса в размере 2-3% от суммы валового внутреннего продукта.
То есть, по его словам, общий пакет поддержки должен быть не меньше 7% ВВП. Правительству необходимо предусмотреть выделение дополнительных средств для спасения экономики в размере 2-2,5 триллиона рублей.
Ранее СМИ сообщили, что в России создана "подушка безопасности" размером в 18 триллионов рублей. Она должна помочь стране справиться не только с обвалом на нефтяном рынке, но и с последствиями эпидемии коронавируса. От болезни и ограничительных мер для борьбы с ее распространением страдает весь мир.
Коронавирус в России заставил власти объявить неделю, а затем и целый месяц вынужденных выходных. Многие производства встали, до минимума снизилась деловая активность. Однако только так можно предотвратить взрывной рост числа зараженных.
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