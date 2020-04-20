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Экономика

Обнулилась: цена на нефть побила рекорд

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Согласно данным биржи ICE стоимость нефти WTI 20 апреля опускалась до нуля. Таким образом цена на эту марку пробила исторический минимум.
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До этого антирекорд был установлен на отметке 9,75 доллара за баррель. Стоит отметить, что позже цена на нефть резко выросла до 0,5 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

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Цена на нефть падает из-за снижения спроса на сырье на фоне мировой пандемии коронавируса. Ведь границы многих стран закрыты, а предприятия и компании остановили работу.

Кроме того, отрицательно повлияла на цену нефти также неспособность ОПЕК+ заключить новую сделку в марте. Соглашение было достигнуто только в середине апреля, но и оно не помогло стабилизировать ситуацию на рынке.

Согласно прогнозам экспертов, в этом году ожидается рекордное падение спроса на нефть. При этом на рынке сейчас наблюдается серьезный избыток сырья.

Как писали "Дни.ру", в период с 5 по 12 апреля во многих регионах России зафиксировали снижение розничной стоимости бензина. -энергетического комплекса. Падение цен на топливо – крайне редкое явление. Причиной тому экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса в мире, а также снижение стоимости нефти.

Автор: 20 апреля 2020, 21:52

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