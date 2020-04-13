Ценам на нефть в России пообещали застой в 2020 году

Министр энергетики Александр Новак в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказал о том, как в 2020 году в стране изменятся цены на бензин. Судя по его прогнозу, ждать крутых перемен в этой области не стоит.



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