Ценам на нефть в России пообещали застой в 2020 году

Говоря о ценах на бензин в России в 2020 году, Александр Новак обратился к опыту прошлого года. Он напомнил, что в 2019-м топливо, в том числе дизельное, подорожало примерно на 2%.
Таким образом, изменение цены оказалось даже ниже уровня инфляции. "Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне", – цитирует ТАСС министра экономики России.
Колебания цен на нефть не должны отразиться на стоимости бензина и дизельного топлива. Добиться таких результатов получается благодаря особому устройству налоговой системы России.
Значительную часть в стоимости каждого литра топлива составляют налоговые отчисления. При турбулентности на рынках энергоносителей активную роль начинает играть особый инструмент по сдерживанию цен на нефтепродукты под названием демпфер.
Суть механизма в том, что при высоких ценах на нефть нефтеперерабатывающие заводы получают компенсации в виде отрицательных акцизов. Если стоимость черного золота падает, им приходится платить государству налог на сверхприбыль. Таким образом, цена на бензин в 2020 году должна быть ограждена от резких колебаний, хотя рынок продажи нефти пребывает в весьма подвижном состоянии.
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