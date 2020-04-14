Коронавирус Новости о Заворотнюк Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

"Десять дней пьет": неадекватный Прилучный набросился на Муцениеце и детей
Назван единственный способ спасти Россию от коронавируса
Вскрылись подробности состояния госпитализированной Бабкиной
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
"Она ушла из жизни": Цискаридзе довел до слез Порошину словами об утрате
партнеры
Вторник
14 апреля
Лента новостей
17:14
Как будет работать комиссия Госдумы по поддержке бизнеса
17:10
"Тяга к препаратам оказалась сильнее": будущее опозорившейся Борисовой вызвало тревогу
17:08
Почему Павел Прилучный оформил всю недвижимость на себя
17:08
Российских женщин предупредили об опасности длинных волос
16:52
Больная коронавирусом звезда сериала "Деффчонки" находится на грани
16:36
Нарушения психики во время самоизоляции
16:33
"Куча и должна вонять": Соловьев набросился на критикующего власть журналиста
16:24
Как тысячи футбольных полей: лесные пожары начали выжигать Россию
16:19
Стала известна дата премьеры нового сезона военной драмы "Подводная лодка"
16:01
"Погубили!": Гузеева впервые заговорила о занятиях проституцией за 1000 долларов
16:01
"Поплывшая" Рудковская с надутыми губами вызвала отвращение
15:48
Медики нашли новый легкий способ продлить жизнь
15:47
"Не может говорить": заразившийся Васильев о состоянии Бабкиной
15:40
Победивший коронавирус 25-летний парень сделал признание
15:29
Российским силовикам дадут 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом
15:12
"Пять лет": Бузова выставила напоказ дочку от Манукяна
15:12
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
15:09
Корчевников потребовал причащения после слухов о заражении коронавирусом
15:08
Дума одобрила новые инициативы по поддержке граждан и бизнеса
14:51
Нервный Лукашенко публично закатил истерику из-за коронавируса
14:49
Подавился слюной: Пригожин обомлел от вида Валерии
14:41
"Даже мне стало обидно": Кожевникова влезла в скандал Прилучного и Муцениеце
14:31
В Москве оштрафовали 55 человек за нарушение карантина
14:18
"Уберите инфицированную!": люди шарахаются от зараженной после секса за деньги Борисовой
14:16
"Просто жрите меньше": запертый на карантине Фадеев стремительно теряет вес
14:14
Где легче всего заразиться коронавирусом
14:11
Поседевшая Нетребко удивила признанием
14:07
Путин назвал рецепт победы над коронавирусом
14:03
Звезда "Игры престолов" вылечилась от коронавируса
13:54
Володин предложил депутатам отказаться от весенних отпусков
13:41
Зрители о первом эпизоде сериала "Зулейха открывает глаза": Все внутри сжимается от боли
13:29
Известная телеведущая сообщила о тайном возвращении
13:24
Под Москвой в колодце обнаружили человеческий скелет
13:19
Знаменитая актриса сбежала из страны ради детей
13:16
"Это очень личная информация": попавшая в больницу Буланова откровенно об инфаркте и коронавирусе
13:11
"Сообщу вам ужасную новость": Киркоров сделал заявление о коронавирусной инфекции
13:03
Назван мощный природный антисептик
12:44
Смертельный коронавирус спутал планы 65-летнего Лукашенко
12:43
Тихий ужас: Самбурская без косметологов не силах избавиться от покрывшей лицо густой щетины
12:40
Появился первый трейлер фильма "Доктор Лиза" с Хаматовой и Хабенским
12:29
В Москве двое мужчин похитили студента
12:16
"Ненависть к миру": Богомолов раскрыл секрет Собчак
12:07
Отношения обострились: муж узнал Нонну Гришаеву с неожиданной стороны
12:01
"Не могу рожать": Анастасия назвала причину развода с Юлианом
11:57
В ФИФА заговорили об отмене всех матчей в 2020 году
11:30
Пострадали дети: в Петербурге произошла массовая авария
11:26
Дочь Тимати устроила настоящее бедствие (видео)
11:25
"Пятерка за внешний вид": сексуальная Климова облачилась в школьную форму
11:16
"Относится ко мне как к женщине": Зудина рассказала о любви с сыном после смерти Табакова
11:03
Россиян предупредили о резком подорожании тарифов на мобильную связь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она превратила жизнь Павла в сущий ад": Муцениеце выставили виноватой в скандале с Прилучным
Новая беда: онкобольные Рыбин и Сенчукова остались без средств к существованию
Бузову оплевали за жуткое отношение к еде в разгар пандемии коронавируса
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Он нормальный чувак": Лолита рассказала о новом избраннике
"Обстоятельства вынуждают": Тимур Еремеев нашел новую работу
Экономика

Как будет работать комиссия Госдумы по поддержке бизнеса

Фото: duma.gov.ru
Нижняя палата парламента приняла постановление о создании специальной комиссии, которая займется поддержкой малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Важно, чтобы помощь предпринимателям была эффективной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
прочитано 71 раз

Создание комиссии поддержали все фракции нижней палаты. По словам Володина, новая структура будет работать постоянно. Главная ее задача – поддержать малый и средний бизнес, рассказал спикер.

ПО ТЕМЕ

Дума одобрила новые инициативы по поддержке граждан и бизнеса

Володин предложил депутатам отказаться от весенних отпусков

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он указал на важность эффективной работы комиссии, чтобы она отвечала ожиданиям предпринимателей. Для этого нужна обратная связь между законодателями и бизнесом, подчеркнул председатель нижней палаты.

"Предложения, выработанные в ходе обсуждения, вопросы, возникающие у малого и среднего бизнеса, будут передаваться правительству через Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, в состав которого входит первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков", – рассказал спикер. 

Над поддержкой предпринимателей парламентарии будут работать вместе с профессиональным сообществом. В работу включатся и представители регионов, отметил Володин. По его словам, в комиссии предприниматели смогут получить необходимую помощь, узнать, на какую помощь они могут рассчитывать и куда нужно обращаться. 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Ранее Госдума одобрила новый пакет мер по поддержке граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о выплате пособий семьям, оказавшимся в трудном положении из-за потери работы, а также выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. 

Также Дума поддержала инициативы об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ, кредитах на выплаты зарплаты работникам под гарантии государства. Кроме того, одобрена инициатива о приостановке эксперимента по курортному сбору в регионах. 

Автор: 14 апреля 2020, 17:14

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не совладавшего с коронавирусом Лукашенко погнали в отставку
Предсказан распад Украины из-за коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

Шоу-бизнес

"Погубили!": Гузеева впервые заговорила о занятиях проституцией за 1000 долларов
"Поплывшая" Рудковская с надутыми губами вызвала отвращение
"Не может говорить": заразившийся Васильев о состоянии Бабкиной
"Пять лет": Бузова выставила напоказ дочку от Манукяна

Проишествия

Есть пострадавшие: подробности взрыва в центре Москвы
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Онкобольная Заворотнюк показала фото с Чернышевым

Актриса вышла на связь
Шоу-бизнес

"Не вышло": Кудрявцева потеряла ребенка

Телеведущая побоялась делать ЭКО
Шоу-бизнес

"Не могу рожать": Анастасия назвала причину развода с Юлианом

Артисты решили расстаться через год после свадьбы
Шоу-бизнес

"У Кости больше не стоит на это дело": Седокова раскрыла подноготную отношений Меладзе и Брежневой

Певица выдала сенсационные данные

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2020 года
Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека
Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+