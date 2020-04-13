Госдума поддержит малый и средний бизнес

С инициативой создать специальную комиссию выступила фракция "Единая Россия". Предложение поддержали все члены совета нижней палаты, подчеркнул спикер.
В состав комиссии войдут представители всех думских фракций и профильных комитетов. "Для того, чтобы оказывать в постоянном режиме помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, в режиме постоянного диалога вырабатывать предложения", – отметил Володин.
Председатель нижней палаты напомнил, что первый вице-спикер Александр Жуков входит в состав правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. В диалоге с Госдумой комиссия будет готовить предложения по законодательной поддержке предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции, сказал Вячеслав Володин.
По его словам, новая структура будет работать в постоянном режиме. "Поэтому те, кто выбирает для себя работу в этой комиссии, должны заранее спланировать свою деятельность таким образом, что у них не будет отпусков", – добавил спикер.
Ранее Вячеслав Володин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой остановить бесконтрольный рост цен на продукты. Законодатель отметил, что по некоторым позициям цены взлетели в 20 раз. Происходящее спикер Госдумы назвал беспределом.
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