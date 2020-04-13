Появились данные о запрете ввоза в Россию дешевого бензина

Министр энергетики Александр Новак сообщил о намерении правительства запретить импорт дешевого бензина на полгода. Глава ведомства уточнил в эфире телеканала "Россия-1", что такая мера является антикризисной.
По словам Новака, многие страны вынуждены прибегнуть к подобным ограничениям. Запрет на ввоз дешевого топлива в Россию поможет сохранить нефтеперерабатывающую отрасль и заводы, сообщает URA.ru.
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