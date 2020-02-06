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Экономика

Объявлено о повышении пенсий: кто получит новые выплаты

Пенсии в России. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пенсионеры в России станут богаче. Власти регионов отреагировали на призыв президента Владимира Путина и объявили о доплатах к пенсиям. Но коснется эта мера не всех. 
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В ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января глава государства объявил о новых мерах социальной поддержки. В частности, Путин предложил зафиксировать пункт об индексации пенсий в Конституции.

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Губернаторы намек поняли и принялись исполнять поручения главы государства. Так, в некоторых регионах сообщили о введении дополнительных выплат к пенсиям. В частности, новые меры поддержки анонсировал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Повысить пенсию в Московской области планируется с 1 мая. Мера коснется одиноких пенсионеров старше 65 лет. Им положена дополнительная тысяча рублей. По словам Воробьева, эта мера коснется 220 тысяч человек.

Подобные выплаты уже существуют в ряде субъектов, отмечает газета "Аргументы и факты". К примеру, живущие в Москве более десяти лет пенсионеры получают почти 20 тысяч рублей. Доплаты есть и в Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – тысяча и три-четыре тысячи рублей соответственно.

Напомним, что очередная индексация пенсионных выплат прошла в январе. Пособия увеличились на 6,6%. Повышение коснулось неработающих пенсионеров. Пенсии тех, кто продолжает трудиться, проиндексируют в августе текущего года. Размер повышения будет зависеть от отчислений, которые работодатель направляет за работника в Пенсионный фонд.

За несколько последних лет размер средней пенсии в России вырос примерно на 15% – с 12 до 14 тысяч. Это соответствует показателям инфляции.

Автор: 6 февраля 2020, 14:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
за счет отобранной пенсии у всех))
1

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