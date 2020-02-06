Объявлено о повышении пенсий: кто получит новые выплаты

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января
глава государства объявил о новых мерах социальной поддержки. В частности,
Путин предложил зафиксировать пункт об индексации пенсий в Конституции.
Губернаторы намек поняли и принялись исполнять поручения главы государства. Так, в некоторых регионах сообщили о введении дополнительных выплат к пенсиям. В частности, новые меры поддержки анонсировал глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Повысить пенсию в Московской области планируется с 1 мая. Мера коснется одиноких пенсионеров старше 65 лет. Им положена дополнительная тысяча рублей. По словам Воробьева, эта мера коснется 220 тысяч человек.
Подобные выплаты уже существуют в ряде субъектов, отмечает газета "Аргументы и факты". К примеру, живущие в Москве более десяти лет пенсионеры получают почти 20 тысяч рублей. Доплаты есть и в Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – тысяча и три-четыре тысячи рублей соответственно.
Напомним, что очередная индексация пенсионных выплат прошла в январе. Пособия увеличились на 6,6%. Повышение коснулось неработающих пенсионеров. Пенсии тех, кто продолжает трудиться, проиндексируют в августе текущего года. Размер повышения будет зависеть от отчислений, которые работодатель направляет за работника в Пенсионный фонд.
За несколько последних лет размер средней пенсии в России вырос примерно на 15% – с 12 до 14 тысяч. Это соответствует показателям инфляции.
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