Что поможет россиянам начать копить на собственную пенсию

Пенсионное обеспечение в России - традиционно одна из самых острых социальных тем. Не секрет, что многие граждане недовольны размером выплат, а некоторым их хватает лишь на удовлетворение минимальных потребностей – оплата коммунальных услуг, скромный продуктовый набор. Неудивительно, что россияне переживают за свое будущее и сомневаются, что государственная пенсия позволит им сохранить привычный уровень жизни. В таких условиях люди все чаще задумываются о самостоятельном накоплении пенсий. Что же может послужить стимулом для россиян начинать уже сейчас копить не собственную пенсию? Выясняли эксперты НПФ "Сафмар".

Позаботиться о себе

В настоящее время в России насчитывается почти 50 миллионов пенсионеров – это около трети населения страны. Причем год от года количество таких граждан увеличивается. Многие из них, даже выйдя на заслуженный отдых, продолжают трудиться: по некоторым данным, работают порядка 7,3 миллиона пенсионеров.

К государству современный россиянин привык относиться настороженно. Особенно это касается людей старшего поколения. У многих свежи воспоминания о реформах первой половины 90-х, дефолте 1998 года. В эпоху социально-экономических катаклизмов больше всех страдают именно пенсионеры – самая социально незащищенная категория граждан.

Приближения пенсионного возраста многие наши сограждане ждут с нескрываемой тревогой. Подавляющее большинство россиян уверены, что после завершения трудовой деятельности они смогут рассчитывать только на государственные пенсии, и сохранить привычный и комфортный уровень жизни у них не получится. Об этом говорят результаты исследования, проведенного НПФ "Сафмар", входящего в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Отсюда логичный вывод: копить нужно самим. С этим согласны 71% респондентов, опрошенных экспертами НПФ "Сафмар". Примечательно, что женщины, традиционно более осведомленные о материальных тонкостях обустройства быта в России, показали и большую заинтересованность в этом. 75% представительниц прекрасного пола выступили за идею самостоятельного накопления на пенсию, тогда как среди мужчин этот показатель составил 66%.

Мыслят россияне вполне рационально. Известно, что взносы в Пенсионный фонд делают работающие граждане. Однако в России их количество постепенно уменьшается. Соответственно, снижаются и поступления в Пенсионный фонд.

В таком случае пенсионер, даже если он имеет огромный трудовой стаж и всю жизнь зарабатывал солидные деньги, не сможет получить от государства такие средства, которые хотя бы приближались к его прошлому уровню дохода. А раз так, то сохранить привычный комфорт можно лишь, прибегнув к дополнительным источникам дохода.

Почему не копим

Итак, понимание пользы от самостоятельного накопления есть. Однако подавляющее большинство россиян – 84% – все равно этого не делают. Большой тайны в том, из-за чего так сильно расходятся желания и реальные поступки будущих пенсионеров, нет. "Многие жители России хотели бы начать копить на пенсию самостоятельно – исследование показывает, что это важный для них вопрос. Но многие зачастую не готовы по очень простой причине – элементарно нет средств на долгосрочные инвестиции", – объяснил глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

Впрочем, некоторые граждане пока еще просто не задумываются о пенсии. Для молодежи наступление пенсионного возраста – это нечто очень далекое, почти из другой галактики. Когда-то это произойдет, размышляют молодые люди, но до этого еще очень далеко. А раз так, то можно тратить заработанные деньги.

Ситуация осложняется сохраняющимся в российском обществе недоверием к пенсионной системе и государству в целом. Кому-то из принявших участие в опросе для начала самостоятельных накоплений не хватает уверенности в будущем. Дескать, живем одним днем. А третьи и вовсе признаются: велик соблазн забрать накопленные средства.

Людям нужны стимулы

Нетрудно заметить, что перечисленное выше не является безусловной преградой для самостоятельного формирования будущей пенсии. От кредитов и дорогих покупок можно отказаться, соблазн забрать деньги и потратить их на что-то другое – умерить, а уверенность в завтрашнем дне – вещь очень субъективная. Сегодня ее нет, а завтра появится – все зависит от жизненных условий конкретного человека в тот или иной период его жизни.

Очевидно также, что для принятия решений о самостоятельном финансировании пенсии нужны стимулы. Крайне интересным вариантом для будущих пенсионеров показалась возможность софинансирования вкладов как со стороны государства, так и со стороны работодателя. В исследовании НПФ "Сафмар" в пользу этих опций высказались 26% и 21% опрошенных соответственно.

Другим важным стимулом является возможность забрать свои деньги досрочно, до наступления пенсионного возраста. И это справедливо: накопивший денежные средства гражданин должен иметь право ими распоряжаться. Все-таки жизнь – штука непредсказуемая, и свободные финансы могут понадобиться в любой момент. Запирать деньги на замок и не пускать к ним их владельца было бы не самым разумным решением.

Важна для будущих пенсионеров и возможность наследования этих денег, а некоторым при этом хотелось бы пользоваться налоговыми льготами.

В целом, складывается достаточно ясная картина. Россияне хотят уверенности и возможности свободно распоряжаться своими кровными. Система самостоятельного финансирования в негосударственном пенсионном фонде должна стать для будущего пенсионера надежной гаванью, которая не только сохранит его сбережения, но и обеспечит ему спокойное и безбедное будущее.

На государство надейся, а сам не плошай

Исследование НПФ "Сафмар" показало, что у россиян достаточно реалистичные представления о самостоятельном накоплении на пенсию. Они понимают, что в одиночку справиться с этой задачей у них вряд ли получится, и рассчитывают на внешнюю поддержку и защиту своих интересов. Важным подспорьем в этом вопросе являются как раз негосударственные пенсионные фонды, которые могут предложить своим клиентам не только дополнительные выплаты и уверенность в будущем, но и те самые стимулы, которых людям так не хватает.

Особую актуальность самостоятельное финансирование пенсий приобретает в преддверии запуска в нашей стране Гарантированного пенсионного плана (ГПП) – накопительной системы, предусматривающей добровольные отчисления на будущую пенсию. По подсчетам экспертов, в первый год в ГПП удастся привлечь до 1,5 миллиона человек. Очевидно, что при софинансировании со стороны государства или работодателя их число вырастет в разы.

К тому же подобный подход опирается на уже существующие в мире примеры. "Практика подобного стимулирования в разных формах распространена за рубежом – в Великобритании, Польше, Турции", – подчеркнул глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.