Могут отнять до 70%: россиян напугали урезанием пенсий

В ведомстве напомнили, что пенсионер может получить положенные ему выплаты не в полном объеме, если за ним числится неоплаченный штраф или долг за услуги ЖКХ. В данном случае судебные приставы смогут удержать с должника не более чем 50% от пенсии.
Однако сумма, которую могут вычесть из пенсии, может доходить и до 70%, передает "Царьград". Например, эти деньги могут взыскать в счет алиментов. В Пенсионном фонде России подчеркнули: согласно закону, для урезания пенсии необходим исполнительный документ.
Снижение пенсии, гораздо менее масштабное, может коснуться россиян при переезде в другой регион. Размер социальных выплат определяется в соответствии с величиной регионального прожиточного минимума. Если на новом месте жительства гражданина она будет меньше, изменится и сумма, которая ему положена.
Ранее в Сети ходили слухи о том, что россиянам стоит готовится к новой пенсионной реформе. "В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации – нигде", – успокоил граждан президент России Владимир Путин.
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