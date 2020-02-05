Рубль укрепляется вопреки давлению

Российский рубль продемонстрировал укрепление после продолжительного снижения по отношению к доллару и евро. При этом валюта показала рост несмотря на негативное воздействие ряда факторов.
Среди них – эпидемия коронавируса в Китае, всколыхнувшая финансовые рынки по всему миру, а также планомерно снижающиеся цены на нефть. Еще вчера рубль значительно снижался по отношению к валютам западных торговых партнеров России, но уже сегодня отыграл более, чем 40 копеек к каждой из них. Официальный курс рубля на 5 февраля 2020 года составляет:
- 63,43 за доллар
- 70,12 за евро
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