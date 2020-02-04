Рубль дешевеет после снижения цен на нефть

Для российской валюты наступил сложный период. Из-за эпидемии коронавируса в Китае торговые отношения и товарооборот с Поднебесной ослабли, что негативно сказалось на инвестиционном климате. Ситуацией поспешили воспользоваться и спекулянты.
Давление на рубль оказывают и планомерно снижающиеся цены на нефть. Эксперты прогнозировали, что российская валюта может укрепиться после выхода Великобритании из состава Евросоюза, однако этого не произошло. Официальный курс рубля на 4 февраля 2020 года составляет:
- 63,90 за доллар
- 70,79 за евро
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