Большая часть населения погибнет: опубликовано ранее неизвестное пророчество Ванги

У журналиста Сергея Косторного сохранилась запись, где Ванга
предупреждает об опасности "дня пяти двоек", сообщает портал
"Стерлеград". Якобы болгарская провидица предупреждала о падении
некоего объекта – предположительно, метеорита.
Ранее пророчество было неизвестно широкой общественности.
В предсказании сказано о черном пепле, который накроет планету. Из-за этого Солнце скроется за тучами, а большая часть населения планеты погибнет. Это событие может произойти 22 декабря 2020 года, отмечают журналисты.
Впрочем, ученые к предсказанию Ванги относятся критически. По мнению астрономов, в ближайшее время опасность планете не грозит. Определенный риск был связан с прохождением астероида PZ39, который 15 февраля пролетел на относительной близости от Земли. В следующий раз он сблизится с планетой через 55 лет. Других потенциально опасных объектов на горизонте нет.
Ранее в сети появились якобы предсказания Ванги о коронавирусе. В СМИ сообщалось, что об ужасающей эпидемии болгарская провидица говорила еще в 1970-е годы. Правда, она указывала на появление заразы не в Китае, а в Африке.
К этой истории поклонники конспирологических теорий приплели и американского миллиардера Билла Гейтса. Якобы бизнесмен и его супруга знали о пророчестве Ванги и выделили странам черного континента 10 миллионов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса. Но, как это бывает в большинстве подобных случаев, доказательствами фанаты теорий заговора себя не утруждают.
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