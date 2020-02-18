Рубль вырос к доллару и евро вопреки коронавирусу

Начало рабочей недели знаменуется падением зарубежных валют. Курс рубля на сегодня, 18 февраля, составляет 63,30 за доллар и 68,62 за евро. Такие данные приводит Центральный банк России на официальном сайте.
Как утверждает главный экономист Инвестбанка Владимир Тихомиров, российская валюта демонстрирует значительную устойчивость, несмотря на распространение китайского коронавируса. Российский рынок считают безопасным и привлекательным для инвестиций, сообщает "Финмаркет".
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