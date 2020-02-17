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В Москве оценили влияние технологии блокчейн на будущее спорта

Александр Шульгин. фото: из личного архива
Для того, чтобы оценить влияние технологии блокчейн на развитие спорта, ведущих экспертов и представителей индустрии собрал в российской столице Александр Шульгин.
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Днем 14 февраля на площадке Цифрового делового пространства состоялась международная конференция "Будущее спорта 2.0.3.5.". Композитор и венчурный инвестор с более чем 15-летним стажем, Александр Шульгин также является признанным визионером, обладающим обширными знаниями в технологиях блокчейн, умный город, дата-майнинг, а также в области смешанной реальности и цифровых медиа. 

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Сама технология блокчейн представляет из себя гигантскую распределенную базу данных, не имеющую единого центра. Система состоит из множества блоков, в которых хранится информация. Их число постоянно увеличивается. Среди преимуществ блокчейн-технологий отмечают отсутствие необходимости прибегать к услугам посредников, а также невозможность фальсификации данных.

Фото: пресс-служба

С развитием средств производства и другими плодами технологической революции стоит ожидать, что уже в самом ближайшем будущем у человечества появится намного больше свободного времени. Как итог – у людей появится возможность посвящать его своим хобби.

С огромной долей вероятности подобное положение подстегнет развитие спортивной индустрии. Такое в человеческой истории уже происходило. "Предыдущая техническая революция сделала пятидневную рабочую неделю, восьмичасовой рабочий день. Соответственно, она дала человеку массу свободного времени. Что появилось в этот момент? Возрождение Олимпийских игр, появление новых видов спорта, строительство новых стадионов", – напомнил организатор конференции Александр Шульгин.

Фото: Дни.ру

Одновременно с этим, балом начинают править технологии блокчейн, которые совершенно по-новому перекраивают все доступные им рынки, в том числе привносят они инновации в спортивную индустрию. О том, чего стоит ожидать от этой взрывной смеси и поговорили участники встречи "Будущее спорта 2.0.3.5.".

"Могут ли технологии обеспечить справедливость? Могут ли технологии сделать игру интереснее?", – задался вопросом Александр Шульгин.

Ответ на оба этих вопроса, а также на целый перечень других, положительный. Блокчейн-технологии помогут оберегать спортсменов на тренировках, подбирать для них идеальный режим, обеспечивать честное антидопинговое наблюдение, которое невозможно будет обмануть ни для приема незаконных препаратов, ни для необоснованной дискредитации спортсменов по политическим мотивам.

Фото: пресс-служба

О том, что технологии блокчейна смогут стать инструментом для выстраивания доверия в антидопинговой сфере, рассказал директор Международной федерации джиу-джитсу в Абу-Даби Йоаким Тумфарт. С ним согласился и президент Международной федерации джиу-джитсу Панагиотис Теодоропулос.

Он отметил, что в современных условиях спорт выступает в качестве инструмента. Иногда с него помощью люди сближаются, иногда он используется для борьбы. И наличие надежного инструмента, которым выступают блокчейн-технологии, является важнейшим фактором.

Фото: пресс-служба

Глава Bitcoin Association Джимми Нгуйен отметил, что уже сейчас у биткоина есть все возможности, чтобы обеспечивать надежное хранение необходимых для развития спортивной индустрии данных. Он подчеркнул, что само название криптовалюты – bitcoin – состоит из двух частей. Первая – bit –обозначает на единицу информации, вторая – coin – монету.

Фото: Дни.ру

Таким образом, биткоин – это буквально соединение денег и информации, то есть ровно то, что требуется для развития спортивной индустрии. На основе биткоина можно создать не только рынок данных, заметил Джимми Нгуйен. Это весьма гибкий инструмент, который можно применять для развития в любом направлении, и сфера его применения в действительности ограничена лишь фантазией самого человека.

В частности, биткоины можно использовать для оплаты и подтверждения электронных билетов, для вовлечения фанатов спорта в самые разные активности как на стадионах и спортивных площадках, так и в других местах.

Своим опытом развития спортивной индустрии на основании технологий блокчейн поделился основатель EX Sports Толи Макрис. Использование криптовалют позволило ему вывести бизнес на совершенно новый уровень.

Например, такое популярное на Западе развлечение, как сбор коллекционных карточек, получило буквально второе дыхание благодаря блокчейн-технологиями. С помощью шифрования можно не только подтвердить подлинность сувенира. Существуют технологии, благодаря которым обладатель карточки может получить часть призового фонда спортсмена, изображенного на ней – нововведение, которое обещает полностью изменить подход к этому развлечению.

Президент Total Sports Investments и эксклюзивный представитель футбольного клуба "Тоттенхэм" в 25 странах Роман Дубов на примере команды поделился своим опытом использования современных технологий. Менеджмент, который стремится максимизировать прибыль и сделать по-настоящему качественный продукт из всего – от самой игры, до стадиона и тренировочной базы – будет использовать самые современные технологии.

Фото: Дни.ру

При этом на вопрос Александра Шульгина, что же мешает такой соблазнительной и во всех смыслах выдающейся технологии, как блокчейн развиваться в рамках спортивной индустрии еще стремительнее, участники международной конференции признались, что пока не все участники рынка готовы к смелым шагам. Многие гиганты индустрии продолжают работать по старинке и пока плохо понимают криптовалюты и то, каким образом это может быть выгодно.

Однако, в конечном итоге, уверены эксперты, в этой сфере повторится история интернета. Сперва недооцененная серьезными игроками отрасль принесла огромные дивиденды тем, кто первым сделал ставку на современные технологии. Это шанс для небольших компаний, локальных спортивных федераций и тех игроков, которые умеют смотреть на перспективу.

Фото: пресс-служба

Автор: 17 февраля 2020, 10:17

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