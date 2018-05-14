Александр Шульгин: Будущее за токенами и блокчейном

Индустрия блокчейна, токенов и криптовалют развивается стремительными темпами. Аналитики предсказывают скорое наступление цифровой эпохи, которая кардинально изменит государство, социум и личную жизнь человека. Dni.Ru решили обратиться к известному инноватору, визионеру, венчурному инвестору и композитору Александру Шульгину. В интервью нашему изданию он дал свой прогноз развития новейших технологий и обрисовал контуры мира будущего.



Технология будущего



О блокчейне в наше время говорят, пожалуй, все, но далеко не каждый представляет себе суть этой прорывной технологии. Могли бы Вы объяснить нашим читателям, что такое блокчейн и каковы его основные преимущества?

Блокчейн в самом общем смысле это огромная база данных, у которой нет центра. Она состоит из постоянно увеличивающегося количества блоков. Блок может создать любой человек посредством компьютера, внеся туда определенную информацию.

Например, вы хотите сделать в цифровой среде денежный перевод. Вы создаете блок, прописываете в нем сумму, которую хотите отправить другому человеку. Затем передаете этому лицу закрытый ключ от операции, которую знаете только вы и он. С помощью ключа этот человек входит в блок и подтверждает его. Денежный перевод совершен!

Операция полностью безопасна, поскольку ключи от блока есть только у вас и лица, которому вы переводите деньги. Никто другой не может внести изменения в этот блок. Сейчас переводы и другие финансовые операции совершают банки (посредники), но блокчейн может выполнять их быстрее и безопаснее. Более того, он делает посредников абсолютно ненужными.

Другой пример. Мы сидим вместе, у нас разные мобильные телефоны, операторы связи. Чтобы отправить вам сообщение, мой текстовый или аудиовизуальный контент должен пройти километры от меня к серверу моего оператора связи, а оттуда к серверу вашего оператора и оттуда лишь к вам. Хотя мы сидим всего лишь в метре друг от друга. Сейчас информация идет через некие централизованные точки вместо прямой коммуникации. Блокчейн убирает любое посредничество и третьи стороны, как будто бы мы с вами общаемся, сидя за столом и передаем друг другу вещи из рук в руки.

Многие люди путают понятия "блокчейн" и "криптовалюты". Как эти два явления связаны между собой?

Криптовалюты – это записи активов и транзакций, они работают на технологии блокчейн, используют ее для учета совершаемых операций. Блоки хранят всю историю любых транзакций, в том числе переводов. Записи таких транзакций – наиболее простые действа на блокчейне, потому и появились первыми, перед более сложными, как и электронная почта появилась как приложение-пионер в появившейся около 30 лет назад сети Интернет. Так что криптовалюты – это лишь одна из возможностей применения технологии.





При этом "крипта" мало чем отличается от тех платежных средств, к которым мы привыкли. К примеру, у вас есть банковская карта, но реально то на ней денег нет, но есть запись о том что можно обменяться некими активами приравненными к определенной единице, скажем к рублю, при совершении платежа (транзакции) в кафе или магазине.

Да и тот же счет в банке у вас есть, но реально денег на нем нет, потому как счет – это опять-таки запись о том, что у вас есть некая ценность, приравненная к ценности условной валюты вашего счета. И когда вы рассчитываетесь карточкой в магазинах, происходит обмен данными, что определенная сумма списалась с вашего счета и поступила к поставщику услуг.

Покупка криптовалюты – да или нет?



Стоит ли вкладывать сбережения в криптовалюты, являются ли они более выгодными инструментами по сравнению с банковскими депозитами?

Сейчас я бы не советовал этого делать, потому что на сегодняшний день есть тысячи так называемых криптовалют, и не понятно какие из них выживут. Если хочется попробовать, то советую небольшими порциями делать это биткоин или эфиром. Просто для понимания, как это работает.

Советую обратить внимание на Initial token offering (ITO). Есть Initial coin offering (ICO, первичное размещение, аналог цифровых акций. – Прим.Ред.), но более обратить внимание на token economy (tokenomy) - экономику токенов, соответственно на ITO или даже PTO ( Частное размещение). Сейчас растущие тренды находятся в основном в сфере лайфстайл и развлечения

Инвестировать лучше в продукты, которые будут бурно развиваться, как развивались интернет-продукты в самом начале 2000-х. К примеру, через краудфандинг. Если раньше люди с инновационными проектами пришли бы в фонды, банки и попросили финансирование, то им бы отказали, потому что просто не поняли бы, о чем идет речь. Продвинутая же часть населения понимает, о чем говорят инноваторы, таким образом убираются посредники – банки, фонды, финансовые институты.

Последний год мы наблюдали стремительный рост курса биткоина, а затем его столь же быстрое падение. Что, на Ваш взгляд, ждет главную мировую криптовалюту?

Это абсолютно нормальная коррекция. Вспомните 2011-2013 годы – время распространения биткоина как массового инструмента. Тогда он вырос до 1000%, потом скорректировался до 200%. После этого биткоин консолидировался пару лет, а затем вновь пошел в рост. Рост, коррекция, затем новый рост – все это естественный цикл.

При этом я считаю, что рано или поздно криптовалюты будут изменены. Ведь для прохождения этапов становления, проб и ошибок всегда нужны пионеры, которые обязательно погибают, и по их следам идут другие. Средствами цифровой экономики могут быть токены. Именно за ними, на мой взгляд, будущее.

От криптовалюты токен почти ничем не отличается – это та же запись, транзакция. Токенизация – это выпуск цифровых активов, которые дают право на обладание активом реальным. Токены могут применяться во многих сферах, в том числе в лайфстайле, моде, туризме. Токенизированы не могут быть разве что стратегические объекты, вроде атомных электростанций.

Что делать людям?



Вернемся к теме блокчейна. Получается, что если банки и другие посредники больше не нужны, то миллионы людей из-за цифровизации и роботизации могут потерять рабочие места и остаться без средств к существованию?

Сейчас есть три класса: рабочие, обслуживающий персонал и креативный класс. Первый на 90% будет заменен роботами. Второй – на 50-60. Будет расти только креативный класс: те люди, которые привыкли каждый день думать и жить заново, способные творить.

Какое образование вы бы посоветовали получать нынешней молодежи, чтобы в будущем не остаться без работы?

Профессии вроде юристов, экономистов и страховщиков станут не нужны. Время, когда люди могли всю жизнь работать по одной профессии, прошло. В цифровую эпоху человек будет менять за всю свою жизнь не менее пяти специализаций. Нужно развивать абстрактное мышление, именно оно отвечает за нашу способность к адаптивности, творчеству.

Но бояться технологической революции не нужно. Вспомните, что когда-то человек работал от рассвета до заката. Технологические революции сделали возможной пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день. Появилось время и возможность жить. Были возрождены Олимпийские Игры, придуманы новые виды спорта, появился кинематограф и другие развлечения, доступные ранее только высшим сословиям. Новая технологическая революция даст человеку много свободного времени, которое он сможет потратить на творчество и саморазвитие.

Во второй половине XX века на окраинах западных городов начали появляться населенные мигрантами гетто. Их жители существовали на пособия, не работали. Свое свободное время они посвящали не саморазвитию, а преступности. Не повторится ли ситуация, но уже в глобальном масштабе?

Скорее всего риски будут. Но если мы посмотрим на классические гетто, то люди там живущие не занимались саморазвитием не потому, что не хотели это делать, а потому, что у них было для этого мало возможностей.

Уровень преступности с развитием технологий будет только уменьшаться. К примеру, благодаря появлению камер слежения на улицах стало безопаснее, а прозрачность финансовых операций снизила преступность экономическую. Будет сложнее заниматься вандализмом, когда ты всегда на виду.

Штрихи к миру будущего



Какие инновации можно реализовать с помощью технологии блокчейн?

Их очень много. К примеру, технология Smart City - "Умный город". Представьте, по городу ездят беспилотные автомобили, летают дроны и прочие объекты. Централизованная система в этом случае не может быть эффективна хотя бы из соображений безопасности. Что будет, если ее взломают? Упадут дроны, остановятся машины, наступит хаос.

Публикация от Alexander Shulgin (@alexander_shulgin) 16 Июл 2015 в 4:41 PDT

К тому же централизованная система очень дорогая. Когда в Интернете вещей и Индустриальном интернете будет соединено больше триллиона девайсов, то централизованному трафику не хватит труб, кабелей и оптиков. Не говоря уже о задержках связи. Когда мы скачиваем фильмы, задержка – это не критично, но при управлении беспилотными автомобилями даже секундное промедление может привести к драматическим последствиям.

Очевидно, что окружающий нас мир уже в ближайшие годы ждет радикальная трансформация. В каких условиях будет жить человек будущего?

Сильно изменится управленческая власть и государство. Уже сейчас есть электронное правительство, работает портал госуслуг. Сто с лишним услуг, начиная от паспортов, виз, сейчас можно получить по интернету. Наступит эпоха Cashless – отсутствия физических денег, монет и бумажек.

Везде будут беспилотные автомобили и дроны, будет реализована технология HyperLoop. Это скоростная вакуумная пассажирская или грузовая капсула, которая может развивать скорость до 1200 километров в час, она соединит большие расстояния и ускорит коммуникации. Если мы сейчас построим HyperLoop между Москвой и Владивостоком, то получать посылки с Дальнего Востока можно будет получать в течение дня.



В мире будущего будут активно использоваться голограммы – объемные изображения, создаваемые с помощью лазера, будет создана смешанная реальность. Нас ждут прорывы в медицине. Все вокруг будет адаптировано под потребности человека: медиа, реклама, развлечения.

Я считаю, что в ближайшее будущее в геополитическом мире возникнут некие цифровые союзы, которые примут единую цифровую стандартизацию. Скорее всего, будет принят криптовалютный стандарт. В Китае его уже разрабатывают, я уверен, что он будет и на евро-азиатском пространстве. На смену существующим государствам, коих более двухсот, придет семь крупных цифровых союзов.



В рамках этих союзов и стандартов люди будут работать токенами. Это некие знаки, примерно, как авиакомпании дают свои мили, бонусы, вознаграждения, которые ты можешь превратить в блага. По большему счету бумажка, где написано сто рублей – тоже является своего рода токеном в стандартизации определенной национальной валюты.

В новом мире главной ценностью будет энергия. По большей части будет два ее вида: электрическая и атомная. Что касается солнечной, ветряной и прочей биоэнергии, то она будет иметь место, но она и менее эффективна. Ведь для обеспечения работы того же беспилотного транспорта энергия должна поступать бесперебойно. А вдруг не будет ветра? Экоэнергия будет направлена на social life, а более серьезные вещи будут обслуживаться электрической и атомной энергией.

Ждут ли изменения средства массовой информации?

СМИ в привычном нам понимании исчезнут. В будущем будет больше ботов, адаптивных медиа, которые будут знать, что интересно каждому конкретному человеку. Люди будут получать нужные им новости, а не искать их. Количество работающих в этой сфере сократится в сто раз.

В любом случае нас ждут очень серьезные, глобальные изменения. Они затронут все сферы нашей жизни. И то, что сегодня кажется нам суперинновационным, через несколько десятков лет станет обыденным для новых поколений.