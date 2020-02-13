Рубль резко подорожал по отношению к доллару и евро

Согласно официальным данным Центробанка России о торгах на Московской бирже, за сутки российская валюта существенно укрепилась по отношению к доллару и евро. Валюты западных торговых партнеров страны подешевели почти на один рубль.
В настоящее время на котировки оказывают давление, главным образом, два фактора – цены на нефть и ситуация вокруг эпидемии коронавируса в Китае. Ажиотаж в связи с распространением инфекции постепенно спадает, что благоприятно сказывается на инвестиционном климате. Официальный курс рубля на 13 февраля 2020 года составляет:
- 63,04 за доллар
- 68,78 за евро
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