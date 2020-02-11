Неожиданное решение о пенсионном возрасте испугало народ

Группа депутатов от КПРФ и "Справедливой России" внесла на рассмотрение Госудумы законопроект о моратории на повышении пенсионного возраста до 1 января 2010 года. Нижняя палата парламента инициативу отклонила.
Как объяснили в комитете Госдуме по труду и социальной политике, законодательство России не предусматривает возможности введения моратория на принятия каких бы то ни было нормативных правовых актов. Широкая аудитория о предложении депутатов ничего не знала, однако отказ от принятия подобного решения сочла неожиданным решением.
Комментаторы нашли свои объяснения отказу введению законодательного запрета на дальнейшее повышение пенсионного возраста. Дескать, народные избранники готовят новые перемены в этой сфере.
По мнению некоторых пользователей Сети, пенсионный возраст готовятся повысить до 70 лет. "Опять гадость провернут", "Ну, значит есть надежда, что еще поднимут", – опасаются комментаторы.
Впрочем, более внимательные читатели обратили внимание, что законопроект был отклонен по причине несоответствия российскому законодательству, и такое решение ничего не говорит о смой пенсионной системе. Поэтому поводов для беспокойства нет.
Напомним, ранее стало известно о том, что обязательство индексировать пенсии планируется прописать в Конституции. Однако работа по повышению соответствующих выплат ведется уже сейчас.
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