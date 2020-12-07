Алкоголь в России подорожает к Новому году

Чтобы сэкономить, некоторые продукты можно купить заранее. Перед Новым годом традиционно взлетают цены на овощи и фрукты – на 15–20%. Это связано с тем, что россияне в конце декабря привыкли закупать еду впрок, чтобы в праздничные дни не ходить по магазинам. Зная такую привычку покупателей, ретейлеры пользуются этим и повышают цены.
Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков отметил, что не исключено, что в конце 2020 года цены поднимутся еще, но многое зависит от покупательской способности. Аналитическое агентство "Рыбсеть" прогнозирует подорожание красной икры на 40%. Рост цен связан с низким выловом.
Еще один традиционный элемент праздничного стола – шампанское. Цены на напиток к Новому году 2021 вырастут и из-за повышенного спроса, и в связи с подписанием приказа об увеличении минимальной розничной цены на игристые вина и крепкие алкогольные напитки. Так, с 1 января следующего года года стоимость шампанского должна начинаться от 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, а коньяка – с 446 рублей за 0,5 литра. Почти на 6% вырастет цена водки. Пол-литра будут стоить минимум 243 рубля.
Подорожают и продукты, пользующиеся повседневным спросом. Так, подсолнечное масло уже подорожало с сентября по декабрь на 20–30 рублей за бутылку. Причина роста цен – плохой урожай подсолнечника. А сахар стал дороже в оптовой закупке почти в два раза из-за низкого урожая сахарной свеклы.
К Новому году 2021 вырастет стоимость макарон, поскольку урожай зерна также был не очень хорошим. А вот стоимость мясной продукции: колбас, сосисок, полуфабрикатов – не изменится.
Напомним, в 2019 году россиянам пришлось потратить на новогодний стол в среднем 6430 рублей. Судя по всему, в этом году чек увеличится. Так что лучше устроить "набег" на магазины заранее.
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