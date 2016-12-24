"Деды Морозы" разделись перед праздниками

В Новосибирске прошел смелый забег почти обнаженных "Дедов Морозов" в 35-градусный мороз. "Дедушки" в одних лишь колпаках и плавках искупались в проруби и совершили променад по городу. Впрочем, местные СМИ сообщили, что этим рискованным сибирякам не привыкать к экстремальным условиям, потому что они – участники клубов закаливания и зимнего плавания. Дни.Ру собрали лучшие кадры этого предпраздничного марафона.