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Дек. 24, 2016
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"Деды Морозы" разделись перед праздниками

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В Новосибирске прошел смелый забег почти обнаженных "Дедов Морозов" в 35-градусный мороз. "Дедушки" в одних лишь колпаках и плавках искупались в проруби и совершили променад по городу. Впрочем, местные СМИ сообщили, что этим рискованным сибирякам не привыкать к экстремальным условиям, потому что они – участники клубов закаливания и зимнего плавания. Дни.Ру собрали лучшие кадры этого предпраздничного марафона. 

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