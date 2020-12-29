Путин поручил решить вопрос с индексацией пенсий работающим россиянам

Президент России Владимир Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В ходе разговора политик заявил о необходимости вернуться к вопросу индексации пенсий работающим гражданам.

Глава Федерации профсоюзов заявил, что решение о приостановке индексации выплат было неправильным. Оказалось, что компенсационные коэффициенты, которые начисляются работающим россиянам, не покрывают все их потери. В итоге некоторым даже пришлось отказаться от трудовой деятельности.

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По словам Михаила Шмакова, после их увольнения государственный бюджет потерял около 500 миллиардов рублей. Представитель федерации отметил, что президент уже поднимал вопрос индексации пенсий на совещании с партиями, но правительство отказалось его решить.

Председатель обратил внимание, что в Конституции нет никакого уточнения насчет ежемесячных выплат. В документе не прописано, для кого именно предусмотрена индексация пенсий – работающих или неработающих граждан. А это значит, что человек, который честно работал в стране много лет, заслужил право на выплаты.

"Это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", – согласился с ним Путин.

Напомним, в ходе пресс-конференции 17 декабря президент России сообщил об индексации пенсий в новом году. По его словам, выплаты пожилым гражданам вырастут на 6,3% – то есть будут выше уровня инфляции. Также Путин отметил, что власти думают над вопросом повышения выплат работающим пенсионерам.