Путин об увеличении пенсии: Власти думают о возможности индексации

Глава государства привел в пример СССР, где пенсию некоторым категориям граждан не платили. На следующий год индексация пенсионных выплат будет 6,3% – это выше уровня инфляции, сказал глава государства.
"Власти думают о возможности индексации пенсий, в том числе работающим пенсионерам", – сказал Путин на пресс-конференции.
Президент России традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в видеоформате.
Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.
В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. К президенту обращаются не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.
Многие вопросы россиян на пресс-конференции связаны с пенсиями, материнским капиталом, а также ипотекой и борьбе с пандемией коронавируса. Главу государства часто спрашивают о выплатах медикам, о вакцинации а также о том, когда Россия окончательно вернется к нормальной жизни.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
В Алкашей вселяются черти
Психоанализ Клавы
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Домашнее насилие
Конец
Почему столько рекламы на форуме?